Пономарёв: «Судьи должны давать оценку своей работе»

Бывший футболист ЦСКА высказался об идее о том, чтобы судьи давали комментарии журналистам после матчей РПЛ .

Хорошая идея, согласен. Судьи должны давать оценку своей работе, как это делают главные тренеры. Очень часто у зрителей возникают вопросы о судействе, после игры про их работу говорят эксперты в студии, но сами судьи молчат, а они ведь такие же участники матчей.