Пономарёв: «Судьи должны давать оценку своей работе»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об идее о том, чтобы судьи давали комментарии журналистам после матчей РПЛ.
Хорошая идея, согласен. Судьи должны давать оценку своей работе, как это делают главные тренеры. Очень часто у зрителей возникают вопросы о судействе, после игры про их работу говорят эксперты в студии, но сами судьи молчат, а они ведь такие же участники матчей.
Часто в РПЛ действия арбитров можно назвать безобразными. Меня даже в дрожь бросает порой их работа. Срыв атаки, захват за футболку – и нет карточки, это просто один из примеров. А почему так? Ответов нет.
Утрирую).
Утрирую).