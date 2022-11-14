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Пономарёв: «Судьи должны давать оценку своей работе»

вчера, 13:19

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об идее о том, чтобы судьи давали комментарии журналистам после матчей РПЛ.

Хорошая идея, согласен. Судьи должны давать оценку своей работе, как это делают главные тренеры. Очень часто у зрителей возникают вопросы о судействе, после игры про их работу говорят эксперты в студии, но сами судьи молчат, а они ведь такие же участники матчей.

Часто в РПЛ действия арбитров можно назвать безобразными. Меня даже в дрожь бросает порой их работа. Срыв атаки, захват за футболку – и нет карточки, это просто один из примеров. А почему так? Ответов нет.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 15:05
В хоккее судья всегда показывает, какое было нарушение правил. Некоторые судьи тоже пытаются жестом показать характер нарушения, но в основном свисток и направление удара.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:45
Это то же самое наверно, что козлу доверить капусту).
Утрирую).
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:17
Судьям даже ВАР не помощник, всё равно умудряются делать ошибки в очевидных ситуациях.
g2fftvcv26ba
g2fftvcv26ba
вчера в 14:05
Как всегда судьи всегда правы
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:52
Идея хорошая, но вряд ли выполнимая. Об этом и раньше речь заводили, но так все на разговорах и окончилось.
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 13:35
Судьи, как всегда, себя оправдают.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:32
Выглядит логично. Пусть попробуют объяснить очевидные ляпы.
Гость
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