Новиков: «Захарян может остаться в поле зрения „Челси“».

Бывший тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказался о выступлениях полузащитника Арсена Захаряна в первой половине сезона РПЛ.
Не думаю, что Арсен стал играть хуже после истории с «Челси». Он нормально выглядит, приносит пользу команде. Да, сейчас за ним активно наблюдают, обсуждают, но это должно еще больше его мотивировать.
Арсен — талантливый парень! Впереди есть полгода, чтобы прибавить в своей игре и остаться в поле зрения «Челси». Уверен, что Захарян способен заиграть в лондонском клубе. Он спокойно может выступать на любом уровне. В этом у меня нет никаких сомнений.
У каждой команды-клуба, не зависимо от его статуса и положения в турнирной таблице и чемпионата, есть служба, агенты, менеджеры, скауты, в общем как хотите их называйте, которые следят за разными чемпионатами, командами, игроками которые им нужны для усиления или перепродажи, и т.д.
И ничего удивительного то что футболист по фамилии Захарян попал в один из списков журнала. Таких как он в таком журнале может быть до десятков фамилий. И то что на нём в итоге потом остановиться спортивный директор и руководство клуба с тренерским штабом очень и очень большой вопрос. И раздувают такие ситуации и слухи в основном самые заинтересованные лица, это естественно агенты, папы с мамами, и СМИ.
Ну вот как-то так.
У каждой команды-клуба, не зависимо от его статуса и положения в турнирной таблице и чемпионата, есть служба, агенты, менеджеры, скауты, в общем как хотите их называйте, которые следят за разными чемпионатами, командами, игроками которые им нужны для усиления или перепродажи, и т.д.
И ничего удивительного то что футболист по фамилии Захарян попал в один из списков журнала. Таких как он в таком журнале может быть до десятков фамилий. И то что на нём в итоге потом остановиться спортивный директор и руководство клуба с тренерским штабом очень и очень большой вопрос. И раздувают такие ситуации и слухи в основном самые заинтересованные лица, это естественно агенты, папы с мамами, и СМИ.
Ну вот как-то так.