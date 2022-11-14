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Новиков: «Захарян может остаться в поле зрения „Челси“»

вчера, 12:05

Бывший тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказался о выступлениях полузащитника Арсена Захаряна в первой половине сезона РПЛ.

Не думаю, что Арсен стал играть хуже после истории с «Челси». Он нормально выглядит, приносит пользу команде. Да, сейчас за ним активно наблюдают, обсуждают, но это должно еще больше его мотивировать.

Арсен — талантливый парень! Впереди есть полгода, чтобы прибавить в своей игре и остаться в поле зрения «Челси». Уверен, что Захарян способен заиграть в лондонском клубе. Он спокойно может выступать на любом уровне. В этом у меня нет никаких сомнений.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:44
Да нет конечно, в шутку по доброму !👍😉
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:43
Главное, чтобы не было злой иронии. А так ,пошутить, можно конечно.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:51
Так всю карьеру можно пробыть в поле зрения
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:47
Подкалывают ещё как, он сам об этом говорит. И это было даже на видио .
Capral
Capral ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:52
Никак не подкалывают. Йоканович- строгий, но справедливый человек и насмешек пацанов друг над другом не допустит. Работать надо и совершенствоваться, а не подкалывать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:48
Интересно как часто друзья - одноклубники "подкалывают" Арсена по этому поводу?
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:46, ред.
Новиков: «Захарян может остаться в поле зрения „Челси“».

У каждой команды-клуба, не зависимо от его статуса и положения в турнирной таблице и чемпионата, есть служба, агенты, менеджеры, скауты, в общем как хотите их называйте, которые следят за разными чемпионатами, командами, игроками которые им нужны для усиления или перепродажи, и т.д.

И ничего удивительного то что футболист по фамилии Захарян попал в один из списков журнала. Таких как он в таком журнале может быть до десятков фамилий. И то что на нём в итоге потом остановиться спортивный директор и руководство клуба с тренерским штабом очень и очень большой вопрос. И раздувают такие ситуации и слухи в основном самые заинтересованные лица, это естественно агенты, папы с мамами, и СМИ.

Ну вот как-то так.
Capral
Capral
вчера в 12:44
Захарян не стал играть хуже после выходок Челси, но игра его, несколько потеряла привлекательность и былой лоск. Почему? Ответ очевиден- молодой талант должен расти и прогрессировать. Но два года под гнётом БЕЗДАРНОСТИ бесследно не прошли. Очень надеюсь, у Йокановича, Арсен заиграет по-новому!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:07
В Монако его надо Головину,может хоть тогда перестанут проигрывать!
Гость
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