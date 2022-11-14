Новиков: «Захарян может остаться в поле зрения „Челси“».

Бывший тренер «Динамо» высказался о выступлениях полузащитника в первой половине сезона РПЛ .

Не думаю, что Арсен стал играть хуже после истории с «Челси». Он нормально выглядит, приносит пользу команде. Да, сейчас за ним активно наблюдают, обсуждают, но это должно еще больше его мотивировать.

Арсен — талантливый парень! Впереди есть полгода, чтобы прибавить в своей игре и остаться в поле зрения «Челси». Уверен, что Захарян способен заиграть в лондонском клубе. Он спокойно может выступать на любом уровне. В этом у меня нет никаких сомнений.