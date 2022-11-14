Сёмин: «Я думаю, что Хайкин способен заиграть на уровне АПЛ»

Бывший тренер «Локомотива» прокомментировал слухи об интересе «Эвертона» к вратарю «Будё-Глимта» .

Не удивлен интересом «Эвертона» к Никите Хайкину. Весь этот период Никита играет на высоком уровне, во многих международных матчах он показал высокий класс и очень хорошо играл на протяжении всего этого времени в «Будё-Глимт». При этом он завоевал два золота и два серебра за четыре года — это высокий результат. Я думаю, что Хайкин способен заиграть на уровне АПЛ .