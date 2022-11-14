Сёмин: «Я думаю, что Хайкин способен заиграть на уровне АПЛ»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи об интересе «Эвертона» к вратарю «Будё-Глимта» Никите Хайкину.
Не удивлен интересом «Эвертона» к Никите Хайкину. Весь этот период Никита играет на высоком уровне, во многих международных матчах он показал высокий класс и очень хорошо играл на протяжении всего этого времени в «Будё-Глимт». При этом он завоевал два золота и два серебра за четыре года — это высокий результат. Я думаю, что Хайкин способен заиграть на уровне АПЛ.
Цитата: "Никита Хайкин проводил время в Лондоне и общался с Фрэнком Лэмпардом." Причем тут "Эвертон"?
А Лемпард одной ногой в баре, где его с пинтой пенного ждет Джеррард.
Пикфорд номер один, а на два-три года ирискам хватит и двух пенсионеров что у них есть сейчас на лавке.
Цитата: "Никита Хайкин проводил время в Лондоне и общался с Фрэнком Лэмпардом." Причем тут "Эвертон"?
А Лемпард одной ногой в баре, где его с пинтой пенного ждет Джеррард.
Пикфорд номер один, а на два-три года ирискам хватит и двух пенсионеров что у них есть сейчас на лавке.