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Сёмин: «Я думаю, что Хайкин способен заиграть на уровне АПЛ»

вчера, 13:29

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи об интересе «Эвертона» к вратарю «Будё-Глимта» Никите Хайкину.

Не удивлен интересом «Эвертона» к Никите Хайкину. Весь этот период Никита играет на высоком уровне, во многих международных матчах он показал высокий класс и очень хорошо играл на протяжении всего этого времени в «Будё-Глимт». При этом он завоевал два золота и два серебра за четыре года — это высокий результат. Я думаю, что Хайкин способен заиграть на уровне АПЛ.

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Все комментарии
mvb7bq737rgh
mvb7bq737rgh
вчера в 17:35
Трудно будет заиграть, но пробовать надо обязательно
monah-10
monah-10 ответ YVG (раскрыть)
вчера в 16:28
Может и ниже, но сколько норвежцев играет в топ5 лигах, и сколько россиян? Да и если сборную России свести со сборной Норвегии, то будет большой попадос нам от скандинавов.
Mangur
Mangur
вчера в 13:58
Хайкин не Хомич
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 13:47
Нигде не написано, что Эвертон интересуется Хайкиным.
Цитата: "Никита Хайкин проводил время в Лондоне и общался с Фрэнком Лэмпардом." Причем тут "Эвертон"?
А Лемпард одной ногой в баре, где его с пинтой пенного ждет Джеррард.

Пикфорд номер один, а на два-три года ирискам хватит и двух пенсионеров что у них есть сейчас на лавке.
YVG
YVG
вчера в 13:40
С чего такие выводе совсем не понятно. Чемпионат Норвегии ниже среднего уровня.
ДСА
ДСА
вчера в 13:33
Это головокружительный взлет в карьере: из чахлой футбольной Норвегии сразу в АПЛ!
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