ПСЖ заинтересован в трансфере Криштиану Роналду

В «Пари Сен-Жермен» по-прежнему заинтересованы в переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Тем не менее у советника парижан Луиса Кампоса есть опасения по поводу возможного трансфера. Он считает, что команда должна омолодиться, а состав стать короче.
Португальскому футболисту сейчас 37 лет.
И, да, всё великие футболисты и мастера.
И, да, всё великие футболисты и мастера.
Месси, узнав о переходе КР в ПСЖ, переоденется в женское платье, загримируется и сбежит в Аргентину!
Месси, узнав о переходе КР в ПСЖ, переоденется в женское платье, загримируется и сбежит в Аргентину!
Если про трансфер не утка, то ПСЖ жестоко пожалеет об этом в случае перехода. Впрочем, там и без него скандалистов хватает.
Если про трансфер не утка, то ПСЖ жестоко пожалеет об этом в случае перехода. Впрочем, там и без него скандалистов хватает.
Представь если к ним еще и Роналду попадёт
Представь если к ним еще и Роналду попадёт
Знакомить с ними читателей в 22:34 - форменное издевательство над пользователями. Не ко сну будет сказано.
Знакомить с ними читателей в 22:34 - форменное издевательство над пользователями. Не ко сну будет сказано.
Нарциссу следует играть за какой-нибудь Спортинг в ЛЧ, если его там вообще ждут, если нет заканчивать истерить, бутсы на гвоздь.
Нарциссу следует играть за какой-нибудь Спортинг в ЛЧ, если его там вообще ждут, если нет заканчивать истерить, бутсы на гвоздь.
Какой ПСЖ?!
Роналду,Месси,Неймар и Мбаппе никогда не будут играть в одной команде-слишком высокое эго не позволит,ведь каждый захочет быть лидером!
Какой ПСЖ?!
Роналду,Месси,Неймар и Мбаппе никогда не будут играть в одной команде-слишком высокое эго не позволит,ведь каждый захочет быть лидером!