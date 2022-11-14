Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

ПСЖ заинтересован в трансфере Криштиану Роналду

вчера, 22:34

В «Пари Сен-Жермен» по-прежнему заинтересованы в переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Тем не менее у советника парижан Луиса Кампоса есть опасения по поводу возможного трансфера. Он считает, что команда должна омолодиться, а состав стать короче.

Португальскому футболисту сейчас 37 лет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Лапорта: «Возвращение Месси в „Барселону“ — сложный вариант»
Сегодня, 13:50
Слухи«Арсенал» и «Ливерпуль» претендуют на Тюрама
Сегодня, 12:17
Слухи«Бавария» не собирается подписывать Роналду
Сегодня, 10:46
Слухи«Тоттенхэм» готов расстаться с Ндомбеле
Сегодня, 10:37
Слухи«Ньюкасл» нацелился на Жефферсона
Сегодня, 10:22
Слухи«Ньюкасл» намерен подписать аргентинского полузащитника
Сегодня, 09:49
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец ответ aNOOBis (раскрыть)
сегодня в 11:27
ну да, гадюшник там ещё тот и Роналду явно дисциплины не добавит, хотя игрок то классный
aNOOBis
aNOOBis ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 11:09, ред.
Они сами порвутся от ревности к славе...у ПСЖ и так не всё в порядке с дисциплиной, купить Роналду равно купить проблему. Там бы ни один Фергюсон их на место не поставил с их звёздной болезнью.

И, да, всё великие футболисты и мастера.
lobsterdam
lobsterdam ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 10:23, ред.
в одну тележку впрячь не можно коня и трепетную лань -(вспомним классиков!)
Месси, узнав о переходе КР в ПСЖ, переоденется в женское платье, загримируется и сбежит в Аргентину!
lobsterdam
lobsterdam ответ liverpool-today (раскрыть)
сегодня в 10:18
да вместе сядут да и поплачут...
Если про трансфер не утка, то ПСЖ жестоко пожалеет об этом в случае перехода. Впрочем, там и без него скандалистов хватает.
la-respect0
la-respect0 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 10:18
Скорее всего наоборот будет ))
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 08:14
Мбаппе вообще тогда заплачет
Namuri
Namuri ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 07:02
Пока он забивает за ПСЖ, Роналду чистит Тен Хагу.
112910415
112910415
сегодня в 06:55
забавный вброс )
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:46
Это просто разговоры, никто не собирается его подписывать.
протон
протон
сегодня в 00:42
Было бы классно увидеть на поле Роналду и Месси в одной команде пускай и на закате карьеры,мечта.
протон
протон
сегодня в 00:41
ПСЖ: Роналду и Месси, два величайших в истории противостояния будут играть вместе? Сбытие мечты мечт. Золотая бутса и ЗМ будут в одном клубе.
амурец
амурец
сегодня в 00:29
Да не плохой будет бы вариант нападение из Мбаппе, Неймара и Роналлу рвали бы всех, но такого скорее всего не будет, хотя может и будет
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:14
Месси обидится.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:13
Я про Мбаппе и Неймара говорю
Представь если к ним еще и Роналду попадёт
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ barcamilan (раскрыть)
сегодня в 00:10
Поверь, эти трое ещё хуже))
barcamilan
barcamilan
вчера в 23:43
уже 3 эгоиста в пысыжы, куда там четвертый?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:43
Такие "ошеломительные" новости не рекомендуется читать перед ужином в связи с возможным несварением желудка, и перед сном, иначе будут сниться кошмары.
Знакомить с ними читателей в 22:34 - форменное издевательство над пользователями. Не ко сну будет сказано.
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 23:37
Моське настолько плевать на пенки,что он промазал пенку в матче с Реалом, и тем самым подвел псж и они вылетели в 1/8)))))
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 23:26
Месси вообще плевать под каким номером играть, и кто там пенальти бьёт. Понимает, что у этого клуба есть свой молодой талант в лице Мбаппе.
Нарциссу следует играть за какой-нибудь Спортинг в ЛЧ, если его там вообще ждут, если нет заканчивать истерить, бутсы на гвоздь.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:20
Конечно такой переход из области фантастики! ПСЖ конечно очень богатый клуб, но если все останутся там и ещё придет Роланду, то какая там будет зарплатная ведомость! Да и много других аспектов которые не позволят это осуществить! Короче надо совместить не совместимое!( Все медведи во всех лесах должны передохнуть) Но я поймал себя на мысли , а ведь мне было бы интересно посмотреть матч Бавария - ПСЖ с таким составом, через 3 месяца!😄😂😉
Foxes
Foxes
вчера в 23:12
Что только не придумают СМИ!
eleven LC
eleven LC
вчера в 23:11
Да ладно вам
Какой ПСЖ?!
Роналду,Месси,Неймар и Мбаппе никогда не будут играть в одной команде-слишком высокое эго не позволит,ведь каждый захочет быть лидером!
Андрей Иванов
Андрей Иванов ответ xajaks (раскрыть)
вчера в 23:10
Ну так попробуй найти после всего клуб-все эти сказки про саудитов это для того,чтобы выбить из МЮ побольше денег.
Baggio R.
Baggio R. ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:10
    Неэгоист
    Неэгоист
    вчера в 23:09
    Летом это уже слышали... А-ха-ха-ха...
    Шишанутый
    Шишанутый ответ Namuri (раскрыть)
    вчера в 23:03
    Да пусть гном остается. Будет Рону бутсы на тренеровках чистить..
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 23:02
    Хороший варянт. Надо Бавария или ПСЖ. Но сначало надо ЧМ выйграть. Давай Рон!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 22:59
    Месси и Рон в одном флаконе? Они же ж загрызут друг друга...
    RAYMАN
    RAYMАN
    вчера в 22:59
    Ну тогда ЛЧ выиграют, но аргентинской обузы там быть не должно…
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 22:55
    Что то в это совсем не верится.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     