ПСЖ заинтересован в трансфере Криштиану Роналду

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вчера, 22:34

В «Пари Сен-Жермен» по-прежнему заинтересованы в переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» .

Тем не менее у советника парижан есть опасения по поводу возможного трансфера. Он считает, что команда должна омолодиться, а состав стать короче.

Португальскому футболисту сейчас 37 лет.