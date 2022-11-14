Российский вратарь из Норвегии делает то, чего не смог Захарян. Его хочет подписать клуб АПЛ

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вчера, 22:03

Хайкин ищет себе клуб в Европе.

У Никиты Хайкина крайне необычная карьера для футболиста из России. Он сын российского олигарха, футболу обучался в академиях «Челси», «Портсмута», «Рединга», «Марбельи». Но голкипер, несмотря на связи, решил не пробиваться в основу клуба Премьер-Лиги, а отправился в Израиль, затем подписал контракт с «Будё-Глимт». Теперь у Никиты намечается новый этап карьеры – контракт с норвежским клубом подходит к концу.

Вырос из тени отца-олигарха

Иначе по 20+ матчей в чемпионате Норвегии Хайкин бы не играл. Да и «Будё-Глимт» чемпионом бы не становился. Норвежцы в сезоне 2020/21 в ходе отбора Лиги Европы встретились с «Миланом», а Никита защищал ворота команды с первой и до последней минуты. Позднее голкипер отмечал:

Мне хочется попробовать силы либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы. Играя против «Милана», я прочувствовал этот уровень, теперь не хочется опускаться ниже. Я очень стремлюсь к этому. Хочется продолжать играть в Европе, меня не тянет в российский чемпионат. Нельзя загадывать, но между чемпионом РПЛ и клубом из подвала АПЛ я выберу второй вариант, безусловно.

Позднее «Будё-Глимт» добрался до четвертьфинала Лиги конференций в её дебютном розыгрыше, теперь стал третьим в группе ЛЕ и вновь сыграет в третьем по силе еврокубке. И в большинстве этих матчей последний рубеж клуба тоже защищал российский голкипер. Такой вот прогресс по сравнению с двумя матчами за сезон в чемпионате Израиля.

Судя по всему, Хайкин считает этап своей карьеры в «Будё-Глимт» подходящим к концу и готов открыть новую страницу – об этом он написал в своих соцсетях:

У каждой классной истории должен быть хороший конец. Я не продлеваю контракт с «Будё-Глимт». Это сложнейшее решение, которое я принимал в своей жизни.

Хайкина хотят в Англии

Истекающий к началу нового года контракт – огромный плюс для 27-летнего вратаря. Это значит, что не придётся платить отступные норвежцам. После того как стало известно о решении Никиты не продлевать соглашение, появился инсайд о трёх вариантах развития карьеры. Сообщалось, что в его услугах заинтересованы клубы Польши. Также были варианты с Германией и Англией. В последнем случае речь о Чемпионшипе – втором по силе дивизионе. Хотя, судя по словам Хайкина, его это вряд ли пугает.

Больше конкретики появилось сегодня – и речь уже о команде Английской Премьер-Лиги. «Эвертон» готов приобрести Никиту на правах свободного агента, притом в его подписании заинтересован лично главный тренер ливерпульцев Фрэнк Лэмпард.

Судя по подробностям, и на это своё влияние оказало положение семьи Хайкиных. Как и писали ранее, в детстве Никита играл в академии «Челси». Тогда, по словам вратаря, на него обратил внимание сам владелец лондонцев Роман Абрамович:

Это событие случилось уже на второй неделе моего пребывания в «Челси». Даже контракт тогда ещё не был подписан. Мы увидели в небе вертолёт, он сел на футбольное поле, и перед нами предстал сам Абрамович. Мне потом рассказали, что ему показали находящегося на просмотре российского вратаря, то есть меня. Владелец клуба минут пять смотрел на мою работу, как я отражал удары. Признаюсь, для меня это был шок. Говорят, я ему тогда понравился.

Так вот, Никита Хайкин позднее успел пообщаться с Лэмпардом, когда находился в Лондоне. Сам Фрэнк в тот момент ещё возглавлял «Челси». С января этого года специалист работает наставником «Эвертона» — и хочет видеть голкипера из России в своей команде.

Будет сменщиком Пикфорда

И свой шанс может получить раньше, чем мы думаем. «Ириски» откатились на самую границу с зоной вылета и уже по итогам следующего тура могут пропустить вперёд «Ноттингем». В последних трёх играх чемпионата коллектив не забил ни разу, при этом пропустил 5 мячей.

В плюс Хайкину играет и тот факт, что в «Эвертоне» собралась крайне возрастная вратарская бригада. Джордан Пикфорд – многолетний лидер и стопроцентный игрок основы. Но вот за ним только 35-летний Асмир Бегович, Эндрю Лонерган, которому 39, и Элдин Якупович (38 лет). Первый тренер Никиты Дмитрий Гуленков высоко оценивает шансы россиянина заиграть в английском коллективе:

За три года в Норвегии Никита достаточно вырос по уровню. Играть в Англии? Слухи всегда есть слухи. У него есть хороший шанс сыграть в «Эвертоне». Никита не первый сезон показывает себя с неплохой стороны. Конечно, есть все перспективы заиграть в Англии. Всё возможно!

Поддерживает игрока и экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин. Прогресс 27-летнего голкипера также отмечает тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов:

Мы пару раз недавно разговаривали с Хайкиным. Он хочет в более сильную лигу, чувствует в себе силы. Не каждый вратарь захочет выйти из зоны комфорта, он делает себе вызов. Ему нужно будет набраться терпения. Он сказал, что готов терпеть и ждать своего шанса. Потянет ли АПЛ ? Он играет за счёт головы, у него нет каких-то физических данных. Думаю, он может потянуть АПЛ , но ему нужно будет время. Буду переживать за него.