Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался о возможном вылете «Локомотива» в Первую лигу.
Буду ли рад, если «Локомотив» вылетит в Первую лигу? Скажу так: появление в Первой лиге любого клуба с большим опытом игры в РПЛ является хорошим стимулом и образцом для подражания, для срисовывания каких-то бизнес-процессов.
Ну а так что, если придет нормальный (даже не "Ух! Какой хороший, а просто нормальный) тренерский штаб, и игроки восстановятся и наберут форму, Локомотиву ничего не помешает уйти весной из второй половины таблицы.
Ну а так что, если придет нормальный (даже не "Ух! Какой хороший, а просто нормальный) тренерский штаб, и игроки восстановятся и наберут форму, Локомотиву ничего не помешает уйти весной из второй половины таблицы.