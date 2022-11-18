Измайлов высказался о возможном вылете «Локомотива» в Первую лигу

Президент ФНЛ высказался о возможном вылете «Локомотива» в Первую лигу.

Буду ли рад, если «Локомотив» вылетит в Первую лигу? Скажу так: появление в Первой лиге любого клуба с большим опытом игры в РПЛ является хорошим стимулом и образцом для подражания, для срисовывания каких-то бизнес-процессов.