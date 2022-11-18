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Измайлов высказался о возможном вылете «Локомотива» в Первую лигу

вчера, 14:50

Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался о возможном вылете «Локомотива» в Первую лигу.

Буду ли рад, если «Локомотив» вылетит в Первую лигу? Скажу так: появление в Первой лиге любого клуба с большим опытом игры в РПЛ является хорошим стимулом и образцом для подражания, для срисовывания каких-то бизнес-процессов.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:41
социальная функция, типа того ?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:31
Даже сейчас такая перспектива выглядит невероятной.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 15:17, ред.
Сложно представить РПЛ без "Локомотива", а в советское время клуб частенько вылетал из высшей лиги, был период семи лет подряд в первой лиге. Ну и в среде болельщиков клуб именовали "пятым колесом", намекая на то, что это слабейшая команда из московских.
shlomo
shlomo
вчера в 15:15
Самые большие летние финансовые вложения Локомотива среди клубов РПЛ и вылет в ФНЛ "является хорошим стимулом и образцом для подражания, для срисовывания каких-то бизнес-процессов". Подаст пример клубу ФНЛ разориться и вылететь в ПФЛ.

Ну а так что, если придет нормальный (даже не "Ух! Какой хороший, а просто нормальный) тренерский штаб, и игроки восстановятся и наберут форму, Локомотиву ничего не помешает уйти весной из второй половины таблицы.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:54
Вот так скромно Измайлов пожелал Локомотиву усилить своим присутствием первую лигу.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:52
Все в жизни случается,но Локо не вылетит.
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