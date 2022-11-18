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Силкин: «Матч с Таджикистаном вообще не получился»

вчера, 11:49
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал ничью в контрольном матче сборных Таджикистана и России (0:0).

Матч с Таджикистаном вообще не получился. Наверное, тренерский штаб допустил ошибку с составом на эту встречу. В любом случае нужен костяк команды, а уже потом постепенно добавлять туда новых, молодых ребят. Накануне вышла играть сборная солянка. Футболисты не знали, куда отдавать передачу партнеру. Хочется верить, что Карпин больше эту ошибку не допустит. С Узбекистаном мы должны увидеть костяк команды, другой футбол. Матч с Таджикистаном сборная России провалила.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:46
А должен был получиться??? Сколько ещё нужно "товарищеских провалов",чтобы понять истинные причины радикального падения коллективного мастерства???
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:24
Основной целью этих товарищеских матчей, у которых нет ни какой мотивации, было показать, что у нас есть СБОРНАЯ. В итоге достигнута абсолютно противоположная цель - все убедились, что сборной у нас НЕТ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:06
Карпин просто проверял новых футболистов в деле...
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