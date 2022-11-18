Силкин: «Матч с Таджикистаном вообще не получился»

Экс-тренер «Динамо» прокомментировал ничью в контрольном матче сборных Таджикистана и России (0:0).

Матч с Таджикистаном вообще не получился. Наверное, тренерский штаб допустил ошибку с составом на эту встречу. В любом случае нужен костяк команды, а уже потом постепенно добавлять туда новых, молодых ребят. Накануне вышла играть сборная солянка. Футболисты не знали, куда отдавать передачу партнеру. Хочется верить, что Карпин больше эту ошибку не допустит. С Узбекистаном мы должны увидеть костяк команды, другой футбол. Матч с Таджикистаном сборная России провалила.