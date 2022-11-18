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Радимов: «Единоборства, нейтральные мячи – мы столько их проиграли!»

вчера, 13:41
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ничейный результат в контрольном поединке сборных Таджикистана и России (0:0).

Недооценка может быть в начале матча, когда ты понимаешь, что ты сильнее, что ты на классе сейчас выиграешь. Но когда этого не получается, ты должен добавлять какие-то физические силы, двигаться быстрее. Ведь какие-то единоборства, нейтральные мячи – мы столько их проиграли! Понимаешь, что надо бежать вперед, чтобы выиграть этот матч, а многие не бегут.

Да я не говорю про сыгранность, вы поймите. Просто по глазам видно, хочешь ты забить мяч или нет. И в матче с Таджикистаном ни у кого я не увидел такого, что вот «все отдам». Некоторые сыграли с таким настроем, вроде, у меня есть в Википедии строчка «я сыграл за сборную». Но за сборную не так надо играть.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:09
Сборная не проигрывает уже два матча подряд, а люди всё равно недовольны.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:03, ред.
Радимова не хватило
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:45
М-да-а-а,все мячи оказались не "нейтральными",а подкупленными хозяевами.А бороться с аборигенами нашим эуропейцам-отказникам было западло.Не тот уровень-вот если бы Роналду с Месси были в оппонентах...
Гость
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