Радимов: «Единоборства, нейтральные мячи – мы столько их проиграли!»

Экс-футболист «Зенита» прокомментировал ничейный результат в контрольном поединке сборных Таджикистана и России (0:0).

Недооценка может быть в начале матча, когда ты понимаешь, что ты сильнее, что ты на классе сейчас выиграешь. Но когда этого не получается, ты должен добавлять какие-то физические силы, двигаться быстрее. Ведь какие-то единоборства, нейтральные мячи – мы столько их проиграли! Понимаешь, что надо бежать вперед, чтобы выиграть этот матч, а многие не бегут.

Да я не говорю про сыгранность, вы поймите. Просто по глазам видно, хочешь ты забить мяч или нет. И в матче с Таджикистаном ни у кого я не увидел такого, что вот «все отдам». Некоторые сыграли с таким настроем, вроде, у меня есть в Википедии строчка «я сыграл за сборную». Но за сборную не так надо играть.