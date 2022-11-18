«Впечатление не очень». Булыкин — о матче Таджикистана и России

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о контрольной встрече Таджикистана и России (0:0). Помимо этого, он оценил возможный переход России в в Азиатскую конфедерацию футбола.
Впечатление не очень. Хотелось увидеть победу, голы, хорошую игру. Мне кажется, вся страна этого ждала в условиях отстранения от международных соревнований, но увидела экспериментальный состав и рекорд самого молодого футболиста в сборной. Больше в принципе, ничем не запомнился матч.
Мне кажется, нет никакой разницы, куда переходить, могут и там забанить. Уж лучше подождать, пока вся ситуация разрешится, пока спорт вновь не окажется вне политики и нас допустят до международных соревнований.
вторая проблема - это то что все кто в нашей сборной играет не понимает что они играют за страну и не за себя и за клуб, это должно быть честью для игрока - вызов в сборную, а они деньгами завалены на всю жизнь вперед и кого туда не вызови никому ничего доказывать не хочется, он приедет на тренировку сборной на Бентли и уедет, жизнь удалась. Зачем напрягаться и ломаться лишний раз.
вторая проблема - это то что все кто в нашей сборной играет не понимает что они играют за страну и не за себя и за клуб, это должно быть честью для игрока - вызов в сборную, а они деньгами завалены на всю жизнь вперед и кого туда не вызови никому ничего доказывать не хочется, он приедет на тренировку сборной на Бентли и уедет, жизнь удалась. Зачем напрягаться и ломаться лишний раз.