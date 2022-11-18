«Впечатление не очень». Булыкин — о матче Таджикистана и России

Экс-игрок «Локомотива» высказался о контрольной встрече Таджикистана и России (0:0). Помимо этого, он оценил возможный переход России в в Азиатскую конфедерацию футбола.

Впечатление не очень. Хотелось увидеть победу, голы, хорошую игру. Мне кажется, вся страна этого ждала в условиях отстранения от международных соревнований, но увидела экспериментальный состав и рекорд самого молодого футболиста в сборной. Больше в принципе, ничем не запомнился матч.

Мне кажется, нет никакой разницы, куда переходить, могут и там забанить. Уж лучше подождать, пока вся ситуация разрешится, пока спорт вновь не окажется вне политики и нас допустят до международных соревнований.