Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2022

«Впечатление не очень». Булыкин — о матче Таджикистана и России

вчера, 14:29
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о контрольной встрече Таджикистана и России (0:0). Помимо этого, он оценил возможный переход России в в Азиатскую конфедерацию футбола.

Впечатление не очень. Хотелось увидеть победу, голы, хорошую игру. Мне кажется, вся страна этого ждала в условиях отстранения от международных соревнований, но увидела экспериментальный состав и рекорд самого молодого футболиста в сборной. Больше в принципе, ничем не запомнился матч.

Мне кажется, нет никакой разницы, куда переходить, могут и там забанить. Уж лучше подождать, пока вся ситуация разрешится, пока спорт вновь не окажется вне политики и нас допустят до международных соревнований.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мостовой: «Отрицательно оцениваю решение ФИФА не продавать пиво»
Сегодня, 15:13
Мутко не считает критику в адрес чемпионата мира в Катаре справедливой
Сегодня, 13:43
Осинькин высказался об итогах первой части сезона для «Крыльев Советов»
Сегодня, 12:34
Воропаев: «Очень повезло сыграть с командой, которая выиграла мундиаль»
Сегодня, 12:07
Глебов рассказал о реакции Карпина на ничью в игре с Таджикистаном
Сегодня, 11:38
Тарханов: «Россияне не вышли бы из группы на чемпионате мира в Катаре»
Сегодня, 11:14
Все комментарии
d1metras
d1metras
вчера в 15:46, ред.
На мой взгляд, есть 2 проблемы, первая - это то что игрокам и тренерам такие матчи нахрен не нужны, это не Дания, не Бельгия, не Италия, никому не хочется выкладываться и напрягаться в подобным матчах, вот отсюда вытекает и
вторая проблема - это то что все кто в нашей сборной играет не понимает что они играют за страну и не за себя и за клуб, это должно быть честью для игрока - вызов в сборную, а они деньгами завалены на всю жизнь вперед и кого туда не вызови никому ничего доказывать не хочется, он приедет на тренировку сборной на Бентли и уедет, жизнь удалась. Зачем напрягаться и ломаться лишний раз.
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:52
Вообще даже очень странно в товарищеской игре видеть 0:0. А смысл ее тогда в чем? Можно же рисковать, наигрывать новое, ошибаться...и т.д.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:48
Обыкновенный товарнячок, как осенний костер - то горит, то гаснет....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 