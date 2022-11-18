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Жена Карпина: «Забивает не тренер. Стыдно за болельщиков сборной России»

вчера, 13:21
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Дарья, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, прокомментировала результат встречи с Таджикистаном.

Почитала комментарии про вчерашнюю игру. Стараюсь этого не делать, но в поезде было время, увы. Как же мне стыдно за наших болельщиков (не всех, конечно) не потому, что поливают наших ребят, к этому у меня уже иммунитет. Мне стыдно и неловко читать, какими словами называют, как принижают, да просто оскорбляют, соперников. Страну, которая согласилась сыграть, которая так тепло приняла. Хотя бы за это придержать? Спорт — это и про уважение соперника.

Забивает не тренер.

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Все комментарии
autochthon
autochthon
вчера в 21:10
Блин еще одна дура...Ну пишет у себя в твите и х.. с ней. Зачем нам на соккере это читать...
Верг
Верг
вчера в 19:03
Эти муклы только портят репутацию своим мужьям
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 19:01
Как то ее стало много... Давайте еще, у тещи Карпина спросите....
Чип Bull
Чип Bull
вчера в 18:01
Спасибо скажите что играют азиаты с вами. Завтра будете играть северной Корей и сборной Антарктиды. Даже страны которые относятся к вам более лояльны вы относитесь с вверху вниз. Вы считаете азиатов второсортными хотя почти весь мир отвернулся от вас так что цените что имеете.
Captan08
Captan08
вчера в 17:11
Ещё одна баба напялила мужнины футбольные трусы ! Тьфу !
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:47
занималась бы лучше детьми семьёй, а не в телеграммах сидеть
YVG
YVG
вчера в 15:26
Еще одна Зарема объявилась, только уже в сборной.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:02
Ждем очередное фото с выставленным пальцем.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:58
Люблю женщин с открытым ртом, но не читать
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 14:13, ред.
У этого тренера было время готовить? Очень много молодых игроков, волнение, не сыгранность.

Да, у наших людей от любви до ненависти одна ошибка игрока, один пропушенный гол. Насчет матча, время такое настало, как можем так и выкарабкиваемся из ситуации. К Карпину претензий вообще быть не может.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:48
Есть старая поговорка, что стыдно - у кого видно, или кому нечего показать. У нашей сборной конкретно вторая часть поговорки.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:42
Очень соглашусь и поддержу Дарью.
Союзник противников
Союзник противников ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 13:42
НЕ заноситесь,уже за это наказаны :Россия сыграла вничью с примерно равным соперником,на их поле.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:41
Семейный подряд даёт сбой на всех уровнях.
drug01
drug01
вчера в 13:41
Но тренер ведь готовит команду!
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:39, ред.
А можно посмотреть на это и с другой стороны - футболисты играют для болельщиков. Будут игроки играть красиво, самоотверженно, изобретательно, а главное - стремиться забивать голы, отношение сразу же поменяется. И большинство отзывов будет добрых и хвалебных. Так что не там ищете первопричину, уважаемая Дарья!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:27
Здоровая критика игрокам не повредит. Ведь не справились же с более слабым соперником.
Гость
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