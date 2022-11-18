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Бородюк: «Нам нужно наигрывать и просматривать молодых футболистов»

вчера, 12:58
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-тренер «Торпедо» Александр Бородюк оценил итоги товарищеского матча сборных Таджикистана и России (0:0).

Очень хорошо, что наша сборная России имеет возможность играть! Такие матчи необходимы! На стадионе в Душанбе была прекрасная атмосфера. Да и в прошлый раз в Киргизии нас очень здорово встретили.

В отборочных матчах участие принимали бы те игроки, которые имеют международный опыт. В товарищеском матче с Таджикистаном был предоставлен шанс молодым футболистам и тем, кто хорошо проявил себя в чемпионате России. Иногда бывает, что шанс даётся один раз. Выводы после сегодняшнего матча будут делать Карпин и его помощники — кто оправдал вызов в национальную сборную, а кто нет. Многим футболистам стоит задуматься. Пока мы без отборочных матчей, нам нужно наигрывать и просматривать молодых футболистов, чтобы они в будущем могли играть.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:47
Да пусть играют. Сейчас без разницы.
2uha29qebr6q
2uha29qebr6q ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:44
Автор конечно прав, но надо отметить какие возможности сейчас у нас?
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:44
Молодых можно и нужно наигрывать в молодежной сборной, а в основной команде костяк должен оставаться и можно точечно производить какие-то замены. А так действительно получилось бездумно и наплевательски по отношению к болельщикам.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:43
Наиграли,пробудились,насмотрелись-прослезились.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:22
Безусловно наигрывать молодых футболистов надо, но не так бездумно скопом, а постепенно , аккуратно наигравая связи между линиями и футболистами! Короче не в ущерб футболу( кардинальные эксперименты можно пробовать на тренировках)! И самое главное нельзя забывать о своих болельщиках которые и так в последнее время лишены возможности смотреть нормальный футбол с участием наших сборной и клубов на международной арене!
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