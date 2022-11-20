Эден Азар: «Того уровня, который у меня был в 2018 году, больше нет»

Нападающий сборной Бельгии рассказал о своей текущей форме.

Честно говоря, того уровня, который у меня был в 2018 году, больше нет. Я этого не показываю, но я слишком много страдал, морально и физически. Мне не стыдно говорить это.

В 2018 году я был, может быть, в десятке лучших в мире. Смогу ли я вернуться на этот уровень? Не думаю. Но если моё тело позволит мне, я ещё смогу творить великие дела.