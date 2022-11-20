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Эден Азар: «Того уровня, который у меня был в 2018 году, больше нет»

сегодня, 00:35

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар рассказал о своей текущей форме.

Честно говоря, того уровня, который у меня был в 2018 году, больше нет. Я этого не показываю, но я слишком много страдал, морально и физически. Мне не стыдно говорить это.

В 2018 году я был, может быть, в десятке лучших в мире. Смогу ли я вернуться на этот уровень? Не думаю. Но если моё тело позволит мне, я ещё смогу творить великие дела.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:51
Азар даже в нынешней форме не хуже многих футболистов!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 05:09
Пусть удивит нас, я не против !
Comentarios
Comentarios
сегодня в 04:20
Нефиг было из Челси уходить зажрался
нечитайло
нечитайло
сегодня в 00:48
Все ближе к пенсии
протон
протон
сегодня в 00:46
Годы берут своё.
Как болельщику Челси было очень обидно, что после финала ЛЕ ушел. Думаю, останься он в Челси - такого спада не было бы. Будто, перегорел. Жаль
Эден в прайме - в ТОП 5 игроков мира был.

Самое обидное, что нахождение Азара в пантеоне лучших было даже не разовой вспышкой, а тянувшейся 8 сезонов подряд феерией( ну, может за исключением сезона 15/16, где все пошло не так у всего Челси). На момент трансфера в Мадрид был уверен, что если Эден и не станет главным лицом команды, то по крайней мере стоимость трансфера окупит. Тем сильнее было разочарование от итогового провала. Ведь с тем же Йовичем, лично я, изначально был готов к неудаче, ведь это изначально был игрок на перспективу, проведший всего один качественный сезон
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 00:41
Доброй ночи. Не вижу проблемы, самое недавнее начисление очков для ставок за написание комментария было в 19.11.2022 23:10.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:40
Всё как и бывает в жизни. Никто не молодеет .
Гость
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