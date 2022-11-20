Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Тренер Катара: «Мы вместе. Мы сильные и сплочённые, не думаем о критике»

20 ноября 2022, 00:23
КатарЛоготип футбольный клуб Катар0 : 2Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадорМатч завершен

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес Бас поделился ожиданиями от своей команды на чемпионате мира, а также прокомментировал слухи о подкупе игроков эквадорской команды в матче-открытии турнира.

Я думаю, что существует много дезинформации. Интернет — отличный инструмент, но он также очень опасен, с моей точки зрения. Много лет мы готовились, тренировались. Мы вместе. Мы сильные и сплочённые, критика не сможет нам помешать.

Мы очень взволнованы, мотивированы и счастливы от того, что сыграем на нашем первом чемпионате мира. Мы сосредоточены на том, как подготовиться к игре, как контролировать свои эмоции, мы не думаем ни о чём другом. Лучшее, что может сделать команда и каждый футболист – сохранять спокойствие, избегать всяких слухов и шума вокруг себя. Мы отлично подготовились, у нас высочайшая мотивация, мы попытаемся быть конкурентоспособными.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Влахович: «Нам нужно поверить в нашу мечту»
Сегодня, 06:25
Пейдж — о Бэйле-пенальтисте: «Он никогда нас не подводил»
Сегодня, 04:53
Берхальтер: «Обе команды хотели победить»
Сегодня, 04:48
Брейтуэйт: «Нам не хватает не высокомерия, а уверенности в своих силах»
Сегодня, 00:42
Саутгейт: «Магуайр — сильный лидер коллектива»
Сегодня, 00:21
Невилл: «У нас много талантливых исполнителей»
Вчера, 23:46
Сортировать
Все комментарии
Знатог
Знатог
20 ноября в 11:57
Интересный флаг у Катара, с зубчиками. Так соединяют 2 куска дерева на клею. Кусок белого дерева и кусок красного дерева. Что такое "сплочённые"? Брёвна соединяют в плот, брёвна получаются СПЛОЧЁННЫЕ. В общем прочная и непотопляемая команда.
Dauletbek
Dauletbek
20 ноября в 11:38
Катар может выиграть 1-й матч, ни для кого не секрет, что судьи хозяевам поля "помогают"...
Знатог
Знатог
20 ноября в 11:29
Катар покупает Эквадор и Сенегал. 1/8 финала Англия-Катар.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
20 ноября в 10:58
При всём уважении к хозяевам, думаю "людоеды" из ЮА победят.
galem72
galem72
20 ноября в 10:15
"Мы вместе" — да, "мы сплочённые" — да, "мы сильные" — нет!
112910415
112910415
20 ноября в 09:59
шейхи очень богаты ...
Катар, вероятно, победит в полуфинальном матче, но проиграет в финале ! )
ЮЗИК
ЮЗИК
20 ноября в 08:00
Думаю они способны приподнести сюрприз
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 ноября в 07:13
Давайте,вы дома,удивите нас!
ДСА
ДСА
20 ноября в 06:43
Если Катар обыграет Эквадор, то вони поднимется очень много.
ОПС
ОПС
20 ноября в 06:01
Слова словами, а игра игрой. Ждем открытия ЧМ и надеемся на хороший футбол.
Варвар7
Варвар7
20 ноября в 04:42
На счёт слухов - может и правда а может и "вброс" буков! Игра всё расставит по местам! В любом случаи хотелось бы поменьше "грязи"!
Остапчук 67
Остапчук 67
20 ноября в 00:35, ред.
Модератор, почему не начисляются очки за комментарий?
Остапчук 67
Остапчук 67
20 ноября в 00:33
А я поставлю на Катар.
Дома и стены помогают.
А слухи и есть слухи...
протон
протон
20 ноября в 00:30, ред.
Хочется верить, что это всё бред, ждём завтра хорошей игры. Думаю, ничья 1:1 Но желаю победы Катару
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 