Тренер Катара: «Мы вместе. Мы сильные и сплочённые, не думаем о критике»

Главный тренер сборной Катара поделился ожиданиями от своей команды на чемпионате мира, а также прокомментировал слухи о подкупе игроков эквадорской команды в матче-открытии турнира.

Я думаю, что существует много дезинформации. Интернет — отличный инструмент, но он также очень опасен, с моей точки зрения. Много лет мы готовились, тренировались. Мы вместе. Мы сильные и сплочённые, критика не сможет нам помешать.

Мы очень взволнованы, мотивированы и счастливы от того, что сыграем на нашем первом чемпионате мира. Мы сосредоточены на том, как подготовиться к игре, как контролировать свои эмоции, мы не думаем ни о чём другом. Лучшее, что может сделать команда и каждый футболист – сохранять спокойствие, избегать всяких слухов и шума вокруг себя. Мы отлично подготовились, у нас высочайшая мотивация, мы попытаемся быть конкурентоспособными.