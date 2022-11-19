Сантуш: «Португалия может стать чемпионом мира. Роналду голоден до побед»

Главный тренер сборной Португалии оценил состояние внутри команды перед чемпионатом мира в Катаре.

Криштиану, как и все игроки, которых я вызвал, приехал очень голодным до побед, чтобы показать свои способности и сделать Португалию чемпионом мира. Роналду голоднее остальных? Давайте подождём и посмотрим.

Он всегда был голоден — вот почему он так долго играл на высоком уровне. Меня не интересует, каким он был месяц назад. С тех пор он сыграл четыре матча за «Манчестер Юнайтед».

Я действительно верю, что мы можем стать чемпионами мира. У нас у всех большие амбиции. Я верю — и игроки тоже.