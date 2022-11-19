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Сантуш: «Португалия может стать чемпионом мира. Роналду голоден до побед»

вчера, 19:24

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш оценил состояние внутри команды перед чемпионатом мира в Катаре.

Криштиану, как и все игроки, которых я вызвал, приехал очень голодным до побед, чтобы показать свои способности и сделать Португалию чемпионом мира. Роналду голоднее остальных? Давайте подождём и посмотрим.

Он всегда был голоден — вот почему он так долго играл на высоком уровне. Меня не интересует, каким он был месяц назад. С тех пор он сыграл четыре матча за «Манчестер Юнайтед».

Я действительно верю, что мы можем стать чемпионами мира. У нас у всех большие амбиции. Я верю — и игроки тоже.

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Все комментарии
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:56, ред.
А ты не будешь хейтить сантехника или электрика, который плохо делает свою работу или ведет себя неадекватно? Каждый должен быть готов к критике, какая бы профессия у него не была. Да, они оба отличные футболисты, легенды своего времени, но их воемя ушло. Или футболистов могут критиковать только футболисты и околофутбольные люди?
Владимир Коробов
Владимир Коробов
сегодня в 00:52
Если уровень жадности и продажности ФИФА превзойдет мои ожидания, то не удивлюсь финалу Португалия-Аргентина. Для гнома и капризной барышни это последний чемпионат мира.
протон
протон
сегодня в 00:27
Не понимаю тех людей, кто хейтят Роналду или Месси. Ведь, чтобы иметь право критиковать кого-то, нужно хотя бы, как минимум, достигнуть того же уровня, что и они. Не думаю, что все тут достигли тех же высот, что и выше перечисленные.
Видеть заминусованные комментарии в поддержку одного из них или заплюсованные комментарии с уклоном критики, конечно, вызывает недоумение.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:50
На всех ЧМ были пассажирами, что на этот раз изменится?
galem72
galem72
вчера в 22:28
Самое е***тое занятие на таком турнире - рассуждать о возможном чемпионстве своей сборки перед началом соревнования.
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 22:11
Если Рон выйграет Чм месси повеситься
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:47
Ещё минимум 5 сборных так же думают.
Шишанутый
Шишанутый ответ Adrian von Ziegler (раскрыть)
вчера в 21:38
Ну тогда пусть поест чипсы.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:18
Ждем побед от Португалии.
adekvat
adekvat
вчера в 21:09
Остальные сыты по горло, все хотят. Аргентина или Бразилия может немцы.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:01
Дело не в Роналду. В некоторых моментах он может даже мешать партнёрам своим присутствием на поле. Это, знаете, как маяк, который притягивает к себе всех, кто находится в открытом море. А это, как мы знаем, плохо, так как маяк служит для других целей. Просто все игроки сборной Португалии идеально "подогнаны" друг к другу, как подогнаны в семейной жизни любящие супруги, и один футболист может легко разрушить эту идиллию.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 20:43
В финале будут Аргентина - Бразилия.
зигзаг
зигзаг
вчера в 20:36
Все ждут матч Аргентина - Португалия
112910415
112910415
вчера в 20:30
голод - необходимое условие, но не достаточное ! )
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Cympak-05 (раскрыть)
вчера в 20:14
Мирославу Клозе было 36 на золотом мундиале 2014
gcqxbcey6ugm
gcqxbcey6ugm
вчера в 20:06
Зря все ожидают игры только от Роналду.
В Португалии много хороших игроков.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:05
Всё может быть. Рону Удачи !
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:04
Голоден?... Ему на диете надо сидеть, у него, кажется" гастрит... Лучшая диета для него - лавка запасных.. Вантуш ещё тот балабол...
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 19:55
Сколько уже высказались, дайте начаться мундиалю,а там посмотрим)
DEIVID_353
DEIVID_353
вчера в 19:54
Португалия выиграет только в одном случае, если истеричка будет сидеть на скамейке или суетиться на бровке, делая вид, что помогает команде. Как и было в финале ЕВРО.
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 19:48
Гастрит...
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 19:47
Ехать на ЧМ и надеется на 37 летнего игрока. Шансы очень высоки
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 19:43
Так и останется голодным.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 19:43
Самое главное Сантуш отметил. Роналду ИГРАЛ на высоком уровне, но теперь он уже не тот Роналду который забивает пачками. Думаю потолок Португалии 1/4. Они всегда в числе фаворитов, но ЧМ это не их турнир.
Elliada
Elliada
вчера в 19:29
Каждая сборная хочет выиграть. Это не тот турнир, где главное участие.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:26
Не бывать Рону чемпионом Мира !
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 19:26
Месси тоже голоден.
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