Сычевой: «Впечатления от сборной — супер. Незабываемые»

Нападающий «Оренбурга» высказался о дебюте за сборную России.

Впечатления от сборной — супер. Незабываемые. Дебютировал в товарищеских матчах и две нулевые ничьи? Ничего, всё бывает. Мы только находим свою игру: было много новых игроков, поэтому всем надо сыграться.

Что сказал Карпин? Надо работать дальше. Он очень хороший тренер со своим видением игры. Чем Карпин отличается от Лички? Много чем. Вы сами понимаете, что они разные тренеры. Как люди — оба очень хорошие с хорошим отношением ко всем.