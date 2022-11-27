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Сычевой: «Впечатления от сборной — супер. Незабываемые»

вчера, 17:18

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о дебюте за сборную России.

Впечатления от сборной — супер. Незабываемые. Дебютировал в товарищеских матчах и две нулевые ничьи? Ничего, всё бывает. Мы только находим свою игру: было много новых игроков, поэтому всем надо сыграться.

Что сказал Карпин? Надо работать дальше. Он очень хороший тренер со своим видением игры. Чем Карпин отличается от Лички? Много чем. Вы сами понимаете, что они разные тренеры. Как люди — оба очень хорошие с хорошим отношением ко всем.

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Все комментарии
Gorasul
Gorasul
вчера в 18:19
Сборная для товарищеских матчей...
Garrincha58
Garrincha58 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 18:03
если бы они работали может что то и вышло бы а так только бабки получают
Boricku
Boricku
вчера в 17:56
Может кто снимется с мундиаля, и поедем в топе !
Boricku
Boricku
вчера в 17:55
С токим тренделем вырастет в топа
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 17:35
Здравствуйте. Упомянутый Вами человек уже с очень давнего времени старается максимально задействовать то что может в плане зарабатывания очков, в особенности следующее: очки за содержательные комментарии, за первый комментарий в материале, и за репост материала в соцсеть, с учётом что у вас обоих в этом месяце очки для ставок по сути с одного и того же в целом это не удивительно что он имеет их больше так как просто больше делает для их регулярного заработка в среднем.
Tostao
Tostao
вчера в 17:34
В этот момент Зобнин ехидно улыбнулся...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:31
Представлять сборную своей страны большая честь для любого футболиста...
drug01
drug01
вчера в 17:24
Надо работать дальше
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