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Булыкин: «Надеюсь, сегодня „Спартак“ навяжет конкуренцию „Зениту“»

вчера, 12:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Планирую сегодня днём смотреть Кубок России вместо чемпионата мира. Хочу увидеть матчи «Зенит» — «Спартак» и «Локомотив» — «Пари НН». А вечером посмотрю встречу Испания — Германия, это игра с сумасшедшей интригой. Уверен, команды выложатся на полную. Немцам нужна победа, иначе один из фаворитов вылетит.

Ожидания от «Зенита» и «Спартака»? Фавориты, конечно, петербуржцы. Но от «Спартака» жду хорошей игры. Надеюсь, «красно‑белые» навяжут конкуренцию своему сопернику. Всё‑таки это последний матч перед отпуском!

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 14:06
Зенит сегодня раскатает спартак.
Beno444
Beno444
вчера в 13:58
Будет ничья 4:4
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:49
Опять перчаток навяжут.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:49
Это вряд-ли,но посмотрим.
Бубнин
Бубнин
вчера в 13:44, ред.
Ожидается футбольный матч между двумя командами, которые будут стараться забить друг другу голы, чтобы выиграть, потому что от этого зависит победа в матче. Результат увидим после игры. Там уже будет ясно, кто смог навязать конкуренцию своему сопернику, кто стал победителем!
lotsman
lotsman
вчера в 13:37
Кто, кому, чего навяжет трудно сказать. Но у Зенита есть преимущество - родные стены.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:19, ред.
Навяжет так навяжет....
Клубок и спицы Абаскалю в помощь...
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 13:15
Вот навязались! ))))) Всё будет зависеть от Зенита. С каким настроем он выйдет и каким составом. Подозреваю, что половина уже мыслями в отпуске.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:13
Какая конкуренция? Игра кубковая за выход из группы.
Варвар7
Варвар7 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:03, ред.
Думаете - возможны "варианты"?😏
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 13:02
Зенит сегодня отыграется на спартаке!Последний матч в этом году,дома,после поражения 0-3 и после слов всех спартачей и всяких там "экспертов".Кому интересно счет матча смотри на аватаре
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:56
Ситуация очень интересная. Третье место выгоднее первого...
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