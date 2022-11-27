Булыкин: «Надеюсь, сегодня „Спартак“ навяжет конкуренцию „Зениту“»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о предстоящем матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Планирую сегодня днём смотреть Кубок России вместо чемпионата мира. Хочу увидеть матчи «Зенит» — «Спартак» и «Локомотив» — «Пари НН». А вечером посмотрю встречу Испания — Германия, это игра с сумасшедшей интригой. Уверен, команды выложатся на полную. Немцам нужна победа, иначе один из фаворитов вылетит.

Ожидания от «Зенита» и «Спартака»? Фавориты, конечно, петербуржцы. Но от «Спартака» жду хорошей игры. Надеюсь, «красно‑белые» навяжут конкуренцию своему сопернику. Всё‑таки это последний матч перед отпуском!