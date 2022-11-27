Мостовой: «Матч между „Зенитом“ и „Спартаком“ будет принципиальным»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче Кубка России против «Зенита».

Мне кажется, это будет хороший матч. Несмотря ни на что игра будет носить принципиальный характер. Исходя из турнирных раскладов, «Зениту» нужно побеждать, посмотрим, смогут ли. Сейчас в России команда Семака занимает лидирующие позиции, для «Спартака» это вдвойне особенный матч. Буду ли смотреть игру? Наверное, да. Сейчас можно смотреть же два разных матча на двух и более устройствах.