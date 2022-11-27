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Мостовой: «Матч между „Зенитом“ и „Спартаком“ будет принципиальным»

вчера, 13:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче Кубка России против «Зенита».

Мне кажется, это будет хороший матч. Несмотря ни на что игра будет носить принципиальный характер. Исходя из турнирных раскладов, «Зениту» нужно побеждать, посмотрим, смогут ли. Сейчас в России команда Семака занимает лидирующие позиции, для «Спартака» это вдвойне особенный матч. Буду ли смотреть игру? Наверное, да. Сейчас можно смотреть же два разных матча на двух и более устройствах.

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Все комментарии
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 15:26
У Зенита более принципиальными выходят матчи с Краснодаром.
Дмитрий Николаевич
Дмитрий Николаевич
вчера в 14:40
На КР всем наплевать, даже футболистам, им по барабану кто и с кем играть будет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:11
А можно и на одном устройстве смотреть, просто сделать два экрана!🙃
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:10
Кто будет смотреть кубок России
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:09
Этот матч уже лет 15 как принципиальный
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:02
Посмотрим,что это будет за матч.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 13:59
А когда-то было не так между ними?
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