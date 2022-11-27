Стрепетов: «Для Германии матч против испанцев — практически плей-офф»

Бывший футболист «Зенита» поделился мнением о предстоящем матче группового этапа чемпионата мира между сборными Испании и Германии.

Для Германии матч против испанцев — красная линия, игра уже не группового этапа, а фактически плей-офф. Ведь в случае неудачи — собирай чемоданы и домой. Для Испании игра тоже многое решает, они могут конкурентов со своего пути просто снести. Но для немцев — настоящий последний бой, в котором их устроит только победа, ну или ничья при определенных раскладах. Это будет захватывающая игра!

У Испании будет преимущество — они будут играть в свое удовольствие, на результат. У испанцев есть право на ошибку, а у Германии — нет. И это напряжение будет сказываться на игре. Добавлю еще, что, приезжая на чемпионат мира, каждая сборная должна думать только об игре, о футболе. А немцы приехали и начали с политических акций. И футбол сразу их за это наказал.