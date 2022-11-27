Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2022

Стрепетов: «Для Германии матч против испанцев — практически плей-офф»

вчера, 14:42
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о предстоящем матче группового этапа чемпионата мира между сборными Испании и Германии.

Для Германии матч против испанцев — красная линия, игра уже не группового этапа, а фактически плей-офф. Ведь в случае неудачи — собирай чемоданы и домой. Для Испании игра тоже многое решает, они могут конкурентов со своего пути просто снести. Но для немцев — настоящий последний бой, в котором их устроит только победа, ну или ничья при определенных раскладах. Это будет захватывающая игра!

У Испании будет преимущество — они будут играть в свое удовольствие, на результат. У испанцев есть право на ошибку, а у Германии — нет. И это напряжение будет сказываться на игре. Добавлю еще, что, приезжая на чемпионат мира, каждая сборная должна думать только об игре, о футболе. А немцы приехали и начали с политических акций. И футбол сразу их за это наказал.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Осинькин: «Считаю, что мы заслуженно победили»
Сегодня, 00:44
«Это хулиганское поведение». Мирзоян — о драке в игре «Зенита» и «Спартака»
Сегодня, 00:25
Галактионов: «С положительными эмоциями завершаем календарный год»
Сегодня, 00:17
Песьяков: «Очень доволен результатами „Ростова“ в первой половине сезона»
Вчера, 23:49
Радченко: «Драка между командами смазала концовку такого хорошего матча»
Вчера, 23:35
Медведев поделился мнением о драке в матче «Зенита» и «Спартака»
Вчера, 22:42
Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:17
Германии не хватает спортивной злости , плюшевые они какие то с Японией были . На чемпионате мира мне очень импонируют команды ,которым не хватает мастерства ,но они выходят умирать на поле
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:53
Германии нужна победа,еще не все потеряно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:51
Германия продолжает свою серию. Досвидули.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 