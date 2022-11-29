Сычевой: «У меня нет определённого желания, где играть»

Нападающий «Оренбурга» рассказал о том, на что рассчитывает в будущем в своей карьере.

Какие цели ставлю перед собой в будущем? Не знаю, на что наиграю, там и буду играть. Лукас Вера сказал, что я буду играть в будущем в «Барселоне»? Надеюсь, его слова реализуются, будет классно. У меня нет определённого желания, где играть. Зачем на что-то рассчитывать и потом расстраиваться, если это не произойдёт? А если и произойдёт, этого будет мало.

Куда бы перешёл, если бы дали на выбор любую команду? Смотря какая команда. Может, я лучше в «Оренбурге» хочу остаться. Я ещё не думал про свои желания, я пока тут остаюсь.

Ожидаю ли зимой предложений о трансфере от клубов? Я не ожидаю, просто живу. Если будут какие-то предложения, будем разговаривать.

Марцел Личка говорит, что «Црвена Звезда» не делала мне предложения? Ха-ха, значит, он владеет такой информацией.