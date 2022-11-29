Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Сычевой: «У меня нет определённого желания, где играть»

вчера, 11:59

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал о том, на что рассчитывает в будущем в своей карьере.

Какие цели ставлю перед собой в будущем? Не знаю, на что наиграю, там и буду играть. Лукас Вера сказал, что я буду играть в будущем в «Барселоне»? Надеюсь, его слова реализуются, будет классно. У меня нет определённого желания, где играть. Зачем на что-то рассчитывать и потом расстраиваться, если это не произойдёт? А если и произойдёт, этого будет мало.

Куда бы перешёл, если бы дали на выбор любую команду? Смотря какая команда. Может, я лучше в «Оренбурге» хочу остаться. Я ещё не думал про свои желания, я пока тут остаюсь.

Ожидаю ли зимой предложений о трансфере от клубов? Я не ожидаю, просто живу. Если будут какие-то предложения, будем разговаривать.

Марцел Личка говорит, что «Црвена Звезда» не делала мне предложения? Ха-ха, значит, он владеет такой информацией.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Будем настраиваться так, как на команды РПЛ». Чистяков — о Кубке России
Сегодня, 00:55
Игрок «Пари НН» рассказал, почему Галактионов возглавил «Локомотив»
Сегодня, 00:32
Аршавин назвал игрока, который стал открытием чемпионата мира
Вчера, 23:46
Ловчев: «Было ясно, что Сенегалу надо было выигрывать»
Вчера, 23:35
Сёмин: «Некоторые сборные на ЧМ пока играют не в полную силу»
Вчера, 20:53
Эли Даса: «На ЧМ-2022 больше всего удивила сборная Саудовской Аравии»
Вчера, 19:47
Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 15:31
Правильно сказал - на что наиграю, там и буду играть.
Capral
Capral
вчера в 14:05
Ох и распиарили хлопца.
Strashniy
Strashniy
вчера в 13:10
Уйдешь из Оренбурга станешь Агаларовым.
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:26
Если Не желания играть в футбол - то пора вешать бутсы на гвоздь
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 