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Канунников: «Катастрофы не было бы, если бы Россия попала на ЧМ-2022»

вчера, 10:56

Российский футболист Максим Канунников считает, что сборная России хорошо бы себя проявила, если бы пробилась на ЧМ-2022.

Катастрофы не было бы. Сейчас у нас нет нормальных международных матчей. Логично, что тренер обкатывает молодых, знакомится с ними. Считаю нынешний подход правильным. Мы же видим, что нет Головина, Миранчука, Смолова. Их нет, потому что сейчас важнее познакомиться с разными футболистами. А что касается Катара, то если бы наши там были, то хорошо бы себя показывали. Я с удовольствием бы посмотрел, но такой шанс не дали.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:57
... то хорошо бы себя показывали. В четвертьфинале красивый гол забил бы Миранчук на 96-й минуте ...
Beno444
Beno444
вчера в 12:15
Просто проиграли бы все три матча.
Сп62
Сп62
вчера в 12:04
Смотрю игры ЧМ и думаю, а у кого мы могли бы выиграть? И берут сомнения.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:55
Теперь можно только предполагать, остальное не имеет значения
drug01
drug01 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 11:52
Согласен! А дальше будет ещё сложнее...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:40
ФИФА, УЕФА своими двойными стандартами и привычкой работать на поводке заработают большую проблему и головную боль. Начало есть.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:38
Что есть то есть, зачем об этом говорить а ещё мы могли и не попасть на этот ЧМ как итальянцы.
Triem
Triem
вчера в 11:37
Ну вот попали бы вместо Польши и что потом..? С Аргентиной, Мексикой и саудитами лучше бы сыграли?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:27
Конечно,там таких-половина,а четверть-ещё хуже.А любители гадить себе на голову могут считать действительность иной.Имеющий глаза да видит...
Гость
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