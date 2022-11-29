Канунников: «Катастрофы не было бы, если бы Россия попала на ЧМ-2022»

Российский футболист считает, что сборная России хорошо бы себя проявила, если бы пробилась на ЧМ -2022.

Катастрофы не было бы. Сейчас у нас нет нормальных международных матчей. Логично, что тренер обкатывает молодых, знакомится с ними. Считаю нынешний подход правильным. Мы же видим, что нет Головина, Миранчука, Смолова. Их нет, потому что сейчас важнее познакомиться с разными футболистами. А что касается Катара, то если бы наши там были, то хорошо бы себя показывали. Я с удовольствием бы посмотрел, но такой шанс не дали.