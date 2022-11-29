Экс-игрок сборной СССР: «В России обязательно появятся звёздочки»

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.
Нужно ли переходить в Азию? Нам же надо где-то проходить практику международных матчей. Мы не можем вариться в собственном котле. Надо уже определяться. Европа нас сейчас не пускает, потом пустят. Пока в это время надо играть в Азии. Дюков все правильно делает. В Азии тоже хороший футбол.
Наша сборная и клубы будут одними из лучших в Азии? Одними из худших. Я давно не видел таких бездарных футболистов. Бывают такие периоды в истории. Англия после победы на чемпионате мира в 1966 году тоже долго не могла восстановиться. У них тогда не было хороших игроков. В России обязательно появятся звездочки.
Когда у нас полно звездищ,
как в борделе ..(в рифму) !
Когда у нас полно звездищ,
как в борделе ..(в рифму) !
Это мы что, одолжение Азии своим присутствием делаем? Нам надо то, а не им. С таким подходом лучше туда тогда и не соваться, а если уж идти в АФК то всерьез, основательно, с уважением к прочим странам-членам и надолго.
Это мы что, одолжение Азии своим присутствием делаем? Нам надо то, а не им. С таким подходом лучше туда тогда и не соваться, а если уж идти в АФК то всерьез, основательно, с уважением к прочим странам-членам и надолго.
Зато Колосков ничего незнает и не понимает, как будто. (
Зато Колосков ничего незнает и не понимает, как будто. (