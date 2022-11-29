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Экс-игрок сборной СССР: «В России обязательно появятся звёздочки»

сегодня, 00:32

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Нужно ли переходить в Азию? Нам же надо где-то проходить практику международных матчей. Мы не можем вариться в собственном котле. Надо уже определяться. Европа нас сейчас не пускает, потом пустят. Пока в это время надо играть в Азии. Дюков все правильно делает. В Азии тоже хороший футбол.

Наша сборная и клубы будут одними из лучших в Азии? Одними из худших. Я давно не видел таких бездарных футболистов. Бывают такие периоды в истории. Англия после победы на чемпионате мира в 1966 году тоже долго не могла восстановиться. У них тогда не было хороших игроков. В России обязательно появятся звездочки.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 12:32
В России уже есть звезда Промес )
vfthg1
vfthg1
сегодня в 11:31
Зачем нам звездочки ?!?
Когда у нас полно звездищ,
как в борделе ..(в рифму) !
Apokalipsys
Apokalipsys
сегодня в 10:36
Ага, перед новым годом очень обнадеживающе!
kirapala
kirapala
сегодня в 07:45
Я надеюсь, что так и будет. Терпение друзья.
galem72
galem72
сегодня в 05:43
Лучше, конечно, 5 звёздочек! (с)
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:34
Надо бороться с культом денег
djaich
djaich
сегодня в 04:16
"Европа нас сейчас не пускает, потом пустят. Пока в это время надо играть в Азии."

Это мы что, одолжение Азии своим присутствием делаем? Нам надо то, а не им. С таким подходом лучше туда тогда и не соваться, а если уж идти в АФК то всерьез, основательно, с уважением к прочим странам-членам и надолго.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:49
Ну наконец-то хоть кто-то правильно рассуждает.
Зато Колосков ничего незнает и не понимает, как будто. (
Гость
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