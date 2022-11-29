Экс-игрок сборной СССР: «В России обязательно появятся звёздочки»

Бывший игрок сборной СССР высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Нужно ли переходить в Азию? Нам же надо где-то проходить практику международных матчей. Мы не можем вариться в собственном котле. Надо уже определяться. Европа нас сейчас не пускает, потом пустят. Пока в это время надо играть в Азии. Дюков все правильно делает. В Азии тоже хороший футбол.

Наша сборная и клубы будут одними из лучших в Азии? Одними из худших. Я давно не видел таких бездарных футболистов. Бывают такие периоды в истории. Англия после победы на чемпионате мира в 1966 году тоже долго не могла восстановиться. У них тогда не было хороших игроков. В России обязательно появятся звездочки.