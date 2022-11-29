Газзаев: «Во время зимнего перерыва буду смотреть топовые чемпионаты»

Российский тренер рассказал о том, какие футбольные чемпионаты будет смотреть во время зимнего перерыва в РПЛ .

Во время зимней паузы в российском футболе буду смотреть чемпионаты Англии, Италии и Испании. После чемпионата мира футбол же не заканчивается. Большая ли пауза для нашего футбола? Нет, нормальная. Да, она не такая, как обычно. Но в советское время всегда было так — в ноябре заканчивали играть, а в марте или апреле возобновляли сезон. Для команд это пойдёт только на пользу. У каждого коллектива будет время, чтобы лучше подготовиться к весенним матчам. Лично я за время межсезонья не успею соскучиться по российскому футболу!