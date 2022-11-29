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Газзаев: «Во время зимнего перерыва буду смотреть топовые чемпионаты»

вчера, 09:23

Российский тренер Валерий Газзаев рассказал о том, какие футбольные чемпионаты будет смотреть во время зимнего перерыва в РПЛ.

Во время зимней паузы в российском футболе буду смотреть чемпионаты Англии, Италии и Испании. После чемпионата мира футбол же не заканчивается. Большая ли пауза для нашего футбола? Нет, нормальная. Да, она не такая, как обычно. Но в советское время всегда было так — в ноябре заканчивали играть, а в марте или апреле возобновляли сезон. Для команд это пойдёт только на пользу. У каждого коллектива будет время, чтобы лучше подготовиться к весенним матчам. Лично я за время межсезонья не успею соскучиться по российскому футболу!

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:49
"...буду смотреть чемпионаты Англии, Италии и Испании..."

Как-то не скрепно получается. Ему лучше бы обратить своё внимание на чемпионат Венесуэлы, Сирии, Ирана или Эритреи. ))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:25
А я в футбольном межсезонье буду читать хорошие книги,смотреть советские мультфильмы,гулять по южному побережью Балтийского моря и "клеветать" на СОККЕРЕ.А топ-чемпионаты шестицветных мне пОбоку.Разве что гляну отдельные матчи,где наши играют.Даже Кокорина. Я"с детства" за отечественный футбол.
Союзник противников
Союзник противников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:22
Газзаев не является депутатом Госдумы 8 созыва.Вместо него главный болельщик "Зенита" Михаил Боярский пропихнул своего упитанного сына. Следи за манипуляциями пальцев в системе ГАЗПРОМА.
МапС
МапС
вчера в 11:16
Роднину и Журову не забудь пригласить!
j5pvcqxrgrbq
j5pvcqxrgrbq
вчера в 09:50
Газзаев, помни об Алании
Варвар7
Варвар7 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 09:42, ред.
Извините на жалобу нажал случайно!
Евгений 76
Евгений 76
вчера в 09:40
Прогнозы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:30
В госдуме больше нечем заняться, только футбол смотреть...
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