Газзаев: «Во время зимнего перерыва буду смотреть топовые чемпионаты»

Российский тренер Валерий Газзаев рассказал о том, какие футбольные чемпионаты будет смотреть во время зимнего перерыва в РПЛ.
Во время зимней паузы в российском футболе буду смотреть чемпионаты Англии, Италии и Испании. После чемпионата мира футбол же не заканчивается. Большая ли пауза для нашего футбола? Нет, нормальная. Да, она не такая, как обычно. Но в советское время всегда было так — в ноябре заканчивали играть, а в марте или апреле возобновляли сезон. Для команд это пойдёт только на пользу. У каждого коллектива будет время, чтобы лучше подготовиться к весенним матчам. Лично я за время межсезонья не успею соскучиться по российскому футболу!
Как-то не скрепно получается. Ему лучше бы обратить своё внимание на чемпионат Венесуэлы, Сирии, Ирана или Эритреи. ))
Как-то не скрепно получается. Ему лучше бы обратить своё внимание на чемпионат Венесуэлы, Сирии, Ирана или Эритреи. ))