Иван Игнатьев: «Верю, что „Локомотив“ выберется из сложной ситуации»

Форвард «Локомотива» верит в то, что команда сможет исправить положение в РПЛ .

«Железнодорожники» после 17 игр занимают 14-е место с 13 очками.

Ни один игрок «Локомотива» не может быть доволен первой частью сезона. На зимних сборах будем максимально качественно работать для того, чтобы исправить ситуацию весной. Я был бы глупцом, если бы не верил в «Локомотив»! Я верю в каждого человека в нашем коллективе. Как и верю, что выберемся из этой ситуации.