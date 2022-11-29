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Иван Игнатьев: «Верю, что „Локомотив“ выберется из сложной ситуации»

вчера, 09:00

Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев верит в то, что команда сможет исправить положение в РПЛ.

«Железнодорожники» после 17 игр занимают 14-е место с 13 очками.

Ни один игрок «Локомотива» не может быть доволен первой частью сезона. На зимних сборах будем максимально качественно работать для того, чтобы исправить ситуацию весной. Я был бы глупцом, если бы не верил в «Локомотив»! Я верю в каждого человека в нашем коллективе. Как и верю, что выберемся из этой ситуации.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ МапС (раскрыть)
вчера в 12:06
Купить бразильцев?)
МапС
МапС
вчера в 11:12
Угольков надо подбросить, тогда паровоз попрет!
makkie
makkie
вчера в 10:09
Не переживайте.
Весной Локо начнут тащить из зоны вылета, если что судьи помогут.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:53
Вера есть, это хорошо...
А играть когда начнете?
cujexwmzxku4
cujexwmzxku4
вчера в 09:48
Такой клуб должен иметь лучшие результаты
Beno444
Beno444
вчера в 09:42
Локомотиву нужна свежая кровь.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 09:11
Болельщики Локо тоже верят. За вами дело, товарищи футболисты! ЛОКО ВПЕРЁД!!!
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
INGUSH больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 33. Поздравляем! Чемпионат мира 2022
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