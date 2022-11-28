Чистяков: «Просто банальная стычка: в дерби, наверное, без неё никак»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал драку во время матча Кубка России против «Спартака» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).
По ходу всего матча были определённые стычки. В итоге получилась нервозная игра: хотели выиграть и мы, и «Спартак». Просто банальная стычка: в дерби, наверное, без неё никак. Я бежал со скамейки, поэтому не получилось всё увидеть. Суета, большая суматоха и стычка. Наверное, было сказано много неприятных слов друг другу (улыбается). Напомнило медиафутбол? Я не смотрю медиафутбол.
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Всё верно. А вот про игру Зенит - Спартак такого не скажешь. Вся игра была унылым зрелищем и завершилась нулями на табло. Вот и решили выяснить кто сильней, но на кулаках. Судя по количеству удалений и здесь получилась ничья.
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Всё верно. А вот про игру Зенит - Спартак такого не скажешь. Вся игра была унылым зрелищем и завершилась нулями на табло. Вот и решили выяснить кто сильней, но на кулаках. Судя по количеству удалений и здесь получилась ничья.