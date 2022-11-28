Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2022/2023

Чистяков: «Просто банальная стычка: в дерби, наверное, без неё никак»

вчера, 23:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал драку во время матча Кубка России против «Спартака» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).

По ходу всего матча были определённые стычки. В итоге получилась нервозная игра: хотели выиграть и мы, и «Спартак». Просто банальная стычка: в дерби, наверное, без неё никак. Я бежал со скамейки, поэтому не получилось всё увидеть. Суета, большая суматоха и стычка. Наверное, было сказано много неприятных слов друг другу (улыбается). Напомнило медиафутбол? Я не смотрю медиафутбол.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Баженов — о матче звёзд: «Главное, чтобы большинству людей это было удобно»
Сегодня, 14:38
Мостовой: «Российский футбол ещё успеет надоесть. Скучать зимой не буду»
Сегодня, 14:19
Агент Селюк: «Фавориты ЧМ-2022 сейчас — Франция, Англия и Испания»
Сегодня, 13:34
Депутат Свищёв — о драке футболистов в Кубке: «Такое поведение неприемлемо»
Сегодня, 13:26
Гаджиев: «Испания победила в первом туре ЧМ 7:0, но кого? Коста-Рику?»
Сегодня, 12:59
В. Овчинников: «Футболисты „Спартака“ и „Зенита“ забыли футбольные правила»
Сегодня, 12:41
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 09:49
"...В матче «Сатурн» — ЦСКА была именно драка: там был выплеск эмоций двух команд, желающих победить..."
-------------------
Всё верно. А вот про игру Зенит - Спартак такого не скажешь. Вся игра была унылым зрелищем и завершилась нулями на табло. Вот и решили выяснить кто сильней, но на кулаках. Судя по количеству удалений и здесь получилась ничья.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:53
Разве зенит-спартак это дерби? Никогда не знал об этом, помнится раньше зенит как команду мало кто знал.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:57
Каратистские удары ногами стычкой трудно назвать.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
сегодня в 00:35
Не полезь Промес - просто бы красную показали и вся недолгая
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:09
Все бывает в разгаре игры.
Beno444
Beno444
сегодня в 00:06
В дерби можно грубо играть, но не глупо драться
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 