Чистяков: «Просто банальная стычка: в дерби, наверное, без неё никак»

Защитник «Зенита» прокомментировал драку во время матча Кубка России против «Спартака» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).

По ходу всего матча были определённые стычки. В итоге получилась нервозная игра: хотели выиграть и мы, и «Спартак». Просто банальная стычка: в дерби, наверное, без неё никак. Я бежал со скамейки, поэтому не получилось всё увидеть. Суета, большая суматоха и стычка. Наверное, было сказано много неприятных слов друг другу (улыбается). Напомнило медиафутбол? Я не смотрю медиафутбол.