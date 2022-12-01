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Скоулз: «Думаю, заменить Роналду уже в январе будет сложно»

сегодня, 12:48

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что клуб может заменить нападающего Криштиану Роналду покупкой Коди Гакпо из ПСВ, либо Кристофера Нкунку из клуба «РБ Лейпциг». Стоит отметить, что на Нкунку претендует «Челси».

Думаю, можно назвать нападающих, которые смогут заменить Роналду. Например, тот паренёк из «Лейпцига» — Нкунку, которого отправляют в «Челси». Наша позиция центрфорварда явно нуждается в усилении. У нас есть Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд, которые способны сыграть на этой позиции. Маркус предпочитает смещаться на фланг, а у Антони не лучшая история повреждений.

Думаю, заменить Роналду уже в январе будет сложно, скорее всего, эта задача будет стоять летом. Но мне кажется, что это возможно, есть подходящие игроки.

Тот парень из ПСВ — Коди Гакпо, здорово выступает за сборную Нидерландов на чемпионате мира, Эрик тен Хаг явно следит за его игрой.

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 17:38
Один его уход уже повлияет на игру в положительном ключе...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:10
Сейчас Рэшфорд тоже неплохо смотрится
John 5mith
John 5mith
сегодня в 14:08
Да чего тут сложного. На лавке все сидеть умеют не хуже.
Или имеется в виду заменить как главного серуна на МЮ в интернетах? Вот это действительно сложно.
Namuri
Namuri
сегодня в 14:05
Все равно Роналду уйдет из МЮ, когда посмотрим.
adekvat
adekvat
сегодня в 13:46
А что место на лавке освободилось, зачем торопиться.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:03
Не заменимых людей нет ,есть трудно заменимые!
Namuri
Namuri ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 12:58
Не смог восстановить. Спасибо за все.
Гость
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