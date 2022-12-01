Скоулз: «Думаю, заменить Роналду уже в январе будет сложно»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что клуб может заменить нападающего Криштиану Роналду покупкой Коди Гакпо из ПСВ, либо Кристофера Нкунку из клуба «РБ Лейпциг». Стоит отметить, что на Нкунку претендует «Челси».
Думаю, можно назвать нападающих, которые смогут заменить Роналду. Например, тот паренёк из «Лейпцига» — Нкунку, которого отправляют в «Челси». Наша позиция центрфорварда явно нуждается в усилении. У нас есть Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд, которые способны сыграть на этой позиции. Маркус предпочитает смещаться на фланг, а у Антони не лучшая история повреждений.
Думаю, заменить Роналду уже в январе будет сложно, скорее всего, эта задача будет стоять летом. Но мне кажется, что это возможно, есть подходящие игроки.
Тот парень из ПСВ — Коди Гакпо, здорово выступает за сборную Нидерландов на чемпионате мира, Эрик тен Хаг явно следит за его игрой.
Или имеется в виду заменить как главного серуна на МЮ в интернетах? Вот это действительно сложно.
Или имеется в виду заменить как главного серуна на МЮ в интернетах? Вот это действительно сложно.