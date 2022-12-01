Скоулз: «Думаю, заменить Роналду уже в январе будет сложно»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» считает, что клуб может заменить нападающего покупкой из ПСВ , либо Кристофера Нкунку из клуба «РБ Лейпциг». Стоит отметить, что на Нкунку претендует «Челси».

Думаю, можно назвать нападающих, которые смогут заменить Роналду. Например, тот паренёк из «Лейпцига» — Нкунку, которого отправляют в «Челси». Наша позиция центрфорварда явно нуждается в усилении. У нас есть Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд, которые способны сыграть на этой позиции. Маркус предпочитает смещаться на фланг, а у Антони не лучшая история повреждений.

Думаю, заменить Роналду уже в январе будет сложно, скорее всего, эта задача будет стоять летом. Но мне кажется, что это возможно, есть подходящие игроки.