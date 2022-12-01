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Маркес — о вылете Мексики: «Мы не имеем права устроить подобное в 2026-м»

сегодня, 09:52

Бывший футболист сборной Мексики Рафаэль Маркес прокомментировал вылет команды с чемпионата мира в Катаре.

Мы должны подумать об этой ситуации. Я думаю, причиной стала плохая подготовка. В конце отбора к чемпионату мира мы выдали не лучшие результаты. Команда прибыла с некоторыми сомнениями. И отношение к первой же игре не давало мне большой уверенности в том, что мы выйдем в 1/8 финала. С Польшей нужно было проявить себя так, как это было сегодня, с Саудовской Аравией.

А теперь Мексике необходимо проанализировать ситуацию, посмотреть, что нужно сделать, и подготовить стратегию на ближайшее время. Ибо мы не имеем права устроить нечто подобное у себя дома.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике.

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Все комментарии
Komitas
Komitas
сегодня в 11:29
Рафаэль Маркес легенда. Он знает что говорит.
Ред 10
Ред 10
сегодня в 10:03
В любом случае вы были более достойны выхода из группы, чем поляки. Там один человек играл. Щесны.
Гость
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