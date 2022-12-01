Маркес — о вылете Мексики: «Мы не имеем права устроить подобное в 2026-м»

Бывший футболист сборной Мексики прокомментировал вылет команды с чемпионата мира в Катаре.

Мы должны подумать об этой ситуации. Я думаю, причиной стала плохая подготовка. В конце отбора к чемпионату мира мы выдали не лучшие результаты. Команда прибыла с некоторыми сомнениями. И отношение к первой же игре не давало мне большой уверенности в том, что мы выйдем в 1/8 финала. С Польшей нужно было проявить себя так, как это было сегодня, с Саудовской Аравией.

А теперь Мексике необходимо проанализировать ситуацию, посмотреть, что нужно сделать, и подготовить стратегию на ближайшее время. Ибо мы не имеем права устроить нечто подобное у себя дома.