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«Этот матч не был лёгким, определённо». Салиба — об игре с Тунисом

сегодня, 10:18
ТунисЛоготип футбольный клуб Тунис1 : 0Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Футболист сборной Франции Вильям Салиба высказался о поражении в матче чемпионата мира против Туниса (0:1).

Этот матч не был легким, определенно. Команда изменилась, в ней было полно игроков, которые еще не выступали вместе. Это создавало некоторые сложности. В начале второго тайма дела пошли получше, но затем мы пропустили тот гол. Ближе к концовке мы стремились отыграться, но наших усилий оказалось недостаточно.

Не могу сказать, что мы испугались, но перед матчем ощущалось легкое нервное напряжение. У нас были футболисты, сыгравшие не на своих привычных позициях, они не привыкли к ним.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:00
Но это он как то уж слишком серьёзно об игре которая для французов была проходная!
Гость
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