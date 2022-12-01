«Этот матч не был лёгким, определённо». Салиба — об игре с Тунисом

Футболист сборной Франции высказался о поражении в матче чемпионата мира против Туниса (0:1).

Этот матч не был легким, определенно. Команда изменилась, в ней было полно игроков, которые еще не выступали вместе. Это создавало некоторые сложности. В начале второго тайма дела пошли получше, но затем мы пропустили тот гол. Ближе к концовке мы стремились отыграться, но наших усилий оказалось недостаточно.

Не могу сказать, что мы испугались, но перед матчем ощущалось легкое нервное напряжение. У нас были футболисты, сыгравшие не на своих привычных позициях, они не привыкли к ним.