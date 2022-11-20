Резюме всех матчей сборной в 2022-м году. Сюрприз от Карпина и две нулевые ничьи

1668957424

сегодня, 18:17

Три матча, два гола, одна победа.

Гибридная схема и вялый прессинг

По именам сборная могла выглядеть совсем иначе. Головин и Алексей Миранчук не получили приглашение на турне по Азии, им сложно добираться из Монте-Карло и Турина. Были травмы, которые отсеивали заметных игроков, как Сафонова накануне двух завершающих год игр. И Дивеева чуть раньше потеряли. Зато ключевую задачу Карпин понял чётко – обновляет команду. Пиняев символично побил рекорд Акинфеева.

На Евро-2020 год назад играли Фернандес, Семёнов, Кудряшов, Черышев, Оздоев, Зобнин и Дзюба. А ещё появился разок вечный Жирков. Теперь кто-то завершил карьеру, кто-то отказался от спаррингов. Других не вызвал тренерский штаб, оценив состояние. Но речь о семи футболистах, не считая Головина, которые рассчитывали на основу год назад. Понятно, что без них нужно время, чтобы команда нашла новое лицо, вернее, лица – лидеров, связки и тактический темперамент.

Даже травма Жемалетдинова важнее, чем кажется. Рифат мог связывать линии как «десятка», которой нет, ведь Захарян другой по профилю, для полуфланга. Без многих опытных игроков осталось только похвастаться тактикой. Выгуляли гибридную схему «3-4-3», которая плавно переходит в «4-3-3». Против киргизов идея была радикально выраженной, против таджиков и узбеков Глебов и Литвинов соответственно скорее работали хавбеками, которые опускаются в оборону лишь в фазе без мяча. К сожалению, это единственный сюрприз от Карпина.

Показательно, что тренер не ставил задачу непременно владеть мячом на протяжении всех поединков, где Россия была формальным фаворитом. В каждом матче были отрезки, когда соперники играли первым номером, а высоко их не встречали. У «Ростова» интенсивный прессинг на чужой половине, но Карпин разделяет две команды, хотя принимает решение одна голова. За счёт класса сборная набирала минуты с мячом в итоге после перерывов, но есть важное объяснение, почему матчи было тяжело смотреть. Дело не только в товарищеском статусе, но и в частоте игр.

Три поединка вместо тринадцати

Сейчас многие рассказывают, что ждали бы Россию в полуфинале, даже в финале ЧМ . Легко им, а Карпин не может создать новую команду, сыграв три спарринга вместо двенадцати официальных игр и минимум одного спарринга перед турниром в Катаре. Выпали шесть туров Лиги Наций, где в группе с Израилем, Албанией и Исландией могли занять первое место и пройти в элитный дивизион впервые в истории. Израильтяне не проигрывали исландцам и албанцам, поднялись наверх.

Карпин не встретился также с поляками, а в случае победы – со шведами. Успех в стыках дарил минимум три матча на Кубке мира. У Польши самый низкий рейтинг ФИФА из европейцев, поэтому Россия, которая ещё ниже, была бы в той же корзине при жеребьёвке. Могли сыграть против Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики, со всеми можно бороться, кроме команды двух Лионелей. Но если бы Россия вышла из группы, то получила бы тринадцать матчей вместо трёх.

Глупо упрекать Карпина или футболистов. В коллективном творчестве важна практика. Будь это съёмочная группа фильма, рок-группа, отряд спасателей или футбольная команда. Два гола после десяти ударов в створ в первых двух матчах означали, что есть проблемы с изучением соперников. Карпин не разбирается в азиатском футболе, что понятно, он не следит за тамошними игроками постоянно. Брак идей в атаке чувствовался, и дело не только в отсутствии сыгранности и связок.

Соболев и Захарян это не аналог дуэтов с Промесом и Смоловым в клубах. Карпин пытался обозначить схему, выбрать ключевых людей, но проект сырой, слишком мало матчей, слишком много перестановок. Не ищем ему оправдания, ведь по-хорошему таких соперников надо выставлять по 3:0, а ругать за каждый пропущенный мяч. Но сами видите, в каком моральном состоянии футболисты в красных футболках. Они не понимают, что будет завтра, и знают, что Евро-2024 не будет.

Всего пять основных футболистов

Сафонов, Джикия, Кузяев, Захарян и Соболев – пятёрка, которую ждёшь в основе, если готовы физически. Головин выпал, надо найти ему правильное место в тактических идеях Карпина. Глебов – любимчик тренера в «Ростове», но у сборной есть тот же Баринов, или Литвинов, который тоже может соединять функции либеро наоборот с работой в центре поля, куда и Мухина отправляли. Как видите, конкуренция приличная, ведь Хлусевич и Караваев легко могут нарваться на конкуренцию в следующем году. Мостовому никто место в основе не гарантирует, когда доедет Алексей Миранчук.

Дивееву нужно вернуться после травмы, набрать форму, не уехать зимой в Серию А, откуда сложнее приехать и не проиграть конкуренцию тому же Осипенко, которого наставник хорошо знает по клубу. Максимально странная ситуация, невероятно вязкие поединки, которые огорчили требовательную часть зрителей из-за ключевого вывода. Карпин заикался о переходе в азиатский футбол, но есть одна беда. Не сыграли против Ирана, Японии, Австралии и Южной Кореи, а уже 2 ничьи и лишь 1 победа.

Узбекистан – 77-я команда в рейтинге ФИФА (лишь 10-ые по силе в своей конфедерации). Кыргызстан на 95-м месте в рейтинге и на 16-м среди азиатов. Таджикистан ещё ниже, 108-е место вообще и 20-е место внутри конфедерации. У России с такими оппонентами минимум сильных атак, мало классных отрезков, один важный сэйв, как у Шунина в первом тайме против Узбекистана. Пропустили всего раз, но откуда уверенность, что против приличных азиатских команд точно будет лёгкая прогулка?

Карпину и всем, кто смотрит матчи его команды, желаем терпения. Новых соперников найти непросто. Наверное, сыграют против Ирана, они дважды переносили поединок. Не исключён матч против Южной Кореи. Сборную России обязательно используют для подготовки к Кубку Азии 2023, но точно в списке соперников не будет Южной Кореи, Австралии и Японии, участников чемпионата мира. Также можно договориться с Венесуэлой, хотя это единственная команда из Южной Америки, ни разу не игравшая на ЧМ .

Вам не понравилось, как прекрасные датчане обидели команду Черчесова в неприступном Копенгагене на Евро? Новый футбольный год показал, что всегда может стать хуже. Карпин не обидел ни одного скромного азиатского соперника, ведь проигравшие в один мяч киргизы смотрелись интереснее всех, включительно с командой России.