Кошмар для Аргентины. Проиграли аутсайдеру группы C на ЧМ-2022, забили 3 отмененных гола

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сегодня, 18:49

Первая сенсация мирового первенства в Катаре.

Не по сценарию начался для сборной Аргентины чемпионат мира в Катаре. Главный футболист своего поколения Лионель Месси штурмует мировое первенство с далекого 2006-го года, но еще ни разу не добился успеха. На ЧМ -2022 «бело-голубым» досталась проходная группа. И кто же мог подумать, что аргентинцы споткнутся на Саудовской Аравии, которая еще в 2018-м получала 0:5 от сборной России!

Опирались на дальние передачи

Главная особенность, которая выделялась по ходу встречи – роли опорников. Кто-то из пары Леандро Паредес – Родриго Де Пауль при начале атак постоянно опускался к центральным защитникам. Большинство атак подготавливались в этой зоне, поэтому в тепловой карте наблюдается огромный перекос в сторону владения мячом на своей половине поля.

Такой акцент также можно объяснить плотной борьбой, которую в центре поля навязывали саудиты – действовали как дровосеки, поэтому остановок по ходу игры было достаточно много. Следствием стало большое количество дальних передач, от которых сборная не стала отказываться даже во втором тайме (заброс на Ди Марию на 47-й минуте — офсайд). На фланги атаки вышли Анхель Ди Мария и Лаутаро Мартинес, так что аргентинцы могли без проблем получать мяч на скорости и вскрывать оборону соперника.

Задумка должна была помочь избежать необязательные единоборства и быстро преодолевать центральный круг. На деле у «бело-голубых» всплыла другая проблема, которая и определила исход поединка. Подопечные Лионеля Скалони очень часто залезали в офсайд. По итогам матча было зафиксировано 10 положений «вне игры» у Аргентины и из них 7 – только за 35 минут первого тайма.

После того, как Месси вывел свою команду вперед (реализовал пенальти), он отличился снова. Но гол отменили, так как корпусом Лео оказался в офсайде. Позднее аналогичная ситуация произошла с Лаутаро Мартинесом – он выбегал под передачу от Де Пауля, но рывок совершил раньше, чем нужно. До свистка на перерыв Мартинес забил еще один – и тоже из офсайда!

Итого 3 мяча «бело-голубых» отменили по одной и той же причине, расположись Лео/Лаутаро более грамотно – и на перерыв аргентинцы бы уходили при 4:0.

Саудиты перевернули ход матча за 5 минут

Желание сборной Аргентины избегать единоборства вполне понятно. Как и говорили выше, кто-то из опорников опускался к центрбекам. И было еще одно перестроение – Лионель Месси начал опускаться к центральному кругу для появления новых сценариев развития атаки.

Впереди все так же открывались Лаутаро и Ди Мария, так что в финальной трети по логике не должно возникать проблем. При этом Лео уж точно не так хорош в борьбе, поэтому в нее «бело-голубым» нельзя было ввязываться.

И все-таки через 3 минуты после старта второго тайма сборная Саудовской Аравии забила свой первый мяч – и как раз из той зоны, борьбу в которой аргентинцы хотели преодолеть дальними забросами. Мяч начал скакать между игроками неподалеку от центрального круга – в эпизод включились не только Паредес, но даже Месси с Лаутаро. Из борьбы Фирас Аль-Брейкан смог отдать на Салеха Аль-Шехри, а тот прицельно пробил в дальний угол.

Саудиты продолжили реализовывать план на игру – раскручивали темп матча, навязывали единоборства и создали еще несколько опасных моментов на первых минутах второго отрезка поединка. Второй мяч Эмилиано Мартинесу пришлось вынимать уже через 5 минут после первого. И привели к нему все те же ошибки – верховое единоборство в центре после дальней передачи голкипера Саудовской Аравии (при этом Тальяфико включился в эпизод и оставил пустое пространство Сауду Абдельхамиду). Последовал пас в штрафную, опасный удар, заблокированный защитником, успешный подбор от Салема Аль-Досари и взятие ворот.

Опаснейшая ошибка

Дарить сопернику очки – тем более все 3 – даже в длительном чемпионате нежелательно. И там это хотя бы можно компенсировать. А в турнире, где групповая стадия состоит из трех игр на команду, какая возможность наверстать упущенное? Аргентина одновременно подарила отрыв саудитам с преимуществом в личных встречах и подарила шанс оторваться победителю встречи Мексика – Польша.

«Мы проиграли матч из-за наших ошибок, особенно во втором тайме. Есть детали, которые имеют большое значение и нам предстоит это исправить. В первом тайме мы должны были забивать больше одного гола, но это чемпионат мира. Теперь у нас осталось два финала», — отмечает Лаутаро Мартинес по итогам проигранного противостояния.

Сегодняшняя сенсация ужасна для «бело-голубых», зато прекрасна для болельщиков – подопечные Лионеля Скалони вряд ли допустят подобную оплошность в оставшихся турах, а в группе при определенных условиях будет царить предельная плотность. Только представьте – Мексика обыгрывает Польшу, но в следующем же туре поляки добирают свои 3 очка в матче с саудитами, а аргентинцы – с Мексикой. И за 1 тур до окончания раунда у всех команд одинаковое количество баллов. А путь к трофею, тем более в главном турнире четырехлетия, никогда не бывает простым.

Одно жаль – прервалась внушительная серия сборной Аргентины из 36 матчей без поражений. До Саудовской Аравии национальная команда проиграла Бразилии в Кубке Америки – произошло это в июле 2019 года.