На ЧМ впервые забили дети нового века. 27 добавленных минут и 8 голов в игре Англии и Ирана

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сегодня, 19:06

Саутгейт сокрушил «автобус» Кейруша.

Ключевые детали плана Саутгейта

Разделение команды. Вместо бесполезной возни в середине поля, которая обычно заводит фаворита к матчу без явных моментов, Саутгейт решил запутать иранских игроков. В фазе построения атак тренер четко разделил свою команду на две части. За линией мяча оставалось пять человек – три защитника, Райс и Беллингем. В дебюте матча Джуд связывал линии, возвращался низко, а затем перешел в атаку.

Смысл элегантный. Зная, что Иран не решится высоко прессинговать, англичане спокойно готовили атаки. Пять игроков впереди менялись местами, причем низкую позицию Триппьера компенсировали смещения Кейна на правый фланг. Сака уходил в центр, Стерлинг играл плеймейкера, Маунт прятался на полуфланге, Шоу обеспечивал ширину слева. Защитники Ирана передавали друг другу игроков Англии, на чем и погорели.

Ставка на частые навесы. За первый тайм у Англии было 13 стандартов плюс кроссы. Даже у любимчика английской публики Магуайра был момент. Иногда Англия переходила на схему «4-4-2» с «ромбом». Стерлинг имеет опыт игры ложным форвардом, а Сака раньше бегал по всему правому флангу, может опускаться ниже. Кейн активничал – у Харри два ассиста. Также одна из его подач завершилась трагичным эпизодом в штрафной Ирана, пауза затянулась, к первому тайму добавили 14 минут.

Уже после замены вратаря пошли точные удары Беллингема, Сака и Стерлинга. Понравились решения молодых Джуда и Букайо, отметим фирменную работу Триппьера. Киран без труда становился одним из тройки центральных в начальной фазе организации атак, а через пару секунд был на углу чужой штрафной. Навесы, навесы и еще раз навесы, преимущественно с правого фланга, уничтожили широкую линию Ирана вместе с удачной игрой англичан на втором этаже.

Тактика облачной толпы. Саутгейт, в отличие от того же Феликса Санчеса из Катара, изучил соперника. А Кейруш после возвращения в сборную Ирана ничего не придумал, особенно впереди. Дело не в отсутствии Азмуна в основе – вышел с лавки, да и его коллега Тареми в порядке, забил гол престижа. Если Англия услышала совет из дома – отказалась от «3-4-3» в пользу «4-2-2-1», то Иран со схемой «5-4-1» попал в ловушку. Низко располагались латерали, Сака и Стерлинг не работали один в один, а уходили от них на полуфланги. Низко находились хавбеки, разделение Англии на две толпы решило проблему прохода насыщенной центральной зоны.

Также Саутгейт развил идею, которую используют клубы, например, «Наполи». Там не только Кварацхелия слушает Спаллетти, хавбеки Зелиньски и Ангисса тоже красавцы. Итальянский клуб показал Гарету, как сыграть результативно. Были отрезки в матче с Ираном, когда 7 игроков Англии находились на маленьком участке поля. Речь о позиционных атаках, а не о стандартах, конечно же. Три пары игроков по флангу, а седьмой – Маунт или Беллингем, устраивали бурю в иранском стакане. Подход обеспечит Англии сочетание компактности и взрывной силы. Иранцы просто не понимали, где через секунду окажется Райс, не говоря о Кейне или Стерлинге.

Свобода в пределах плана тренера

О свободе много говорили до начала матча. Журналисты в Катаре первым делом нашли бараки с рабочими. Там кухня похожа на туалет в общаге, в которой не убирали два года, две дыры в полу – «туалет» на три сотни мужиков. Мыться надо у этих дыр, поскольку душа нет. Вода строит в ведрах из-под строительных материалов, с ней проблемы. И когда репортеры напрашивались на интервью к важным катарцам, которые в ответе за организацию турнира, то те им сначала врали в лицо, что у рабочих идеальные условия, а когда журналист показывал видео с бараков для рабов, то гордые чиновники вскакивали, устраивали истерику и убегали из интервью.

Истерику из-за повязки Кейна и других капитанов устроил Инфантино. Никто бы про это столько не говорил, там лишь сердце цвета радуги с цифрой «1». Но шейхи взбесились, выдали запрет. В Иране тоже много запретов, часть фанатов желают своей сборной поражений, далеко не все, как Азмун, на стороне народа. После смертей детей и молодых женщин такое поведение не красит мужчин, а если переносить истории о несвободе на футбол, то это хаотичная команда, где игроки работали по закону Саутгейта, но у всех была личная свобода, даже у «форварда» Магуайра, уничтожила зажатую, перепуганную и медленную команду Ирана.

Важная роль у детей нового века

Кейн нашел элегантное решение с повязкой. Чтобы не получить желтую карточку, Харри отдал ее бывшей футболистке «Арсенала» Алекс Скотт. Она провела 140 матчей за сборную Англии, теперь работает на ВВС. Женщина надела повязку на руку, кадры облетят весь мир. Эффект Барбары Стрейзанд. Социальный феномен, когда попытка прятать что-то от широкой публики приводит к большему распространению. Запретили повязки для шести капитанов?

Теперь репортеры и фанаты начнут их носить. И кто им желтую карточку покажет? Понятно, что где-то народ дурачится и провоцирует катарцев — молодая английская фанатка показала грудь в метро на эскалаторе толпе британцев, подняв футболку. Надеемся, ее не арестовали. «Три льва» загнали в клетку защиту иранцев. Когда тренер предлагает команде низкого уровня сыграть в тотальный футбол с равномерным перегрузом зон, то может быть много ошибок.

Но у сильной Англии первый ляп случился после четвертого мяча в чужие ворота, когда Магуайр прозевал Тареми. Мелочи для такого матча, козырей у британцев намного больше. Фиксируем, что Беллингем может вырасти в великого игрока. Сака уже добротный мастер. Парень, который мечтал в детстве стать актером, неплохо играет футболиста – сделал дубль.

Проиграли команде, где забивали люди, рожденные в новом веке. Беллингем в 19 лет стал первым в истории ребенком нового столетия, забившим на мундиалях, 21-летний Сака – вторым. Вот так настоящее побеждает прошлое во имя будущего футбола. Попытка Ирана вернуть всех в мир, где у банального «автобуса» есть шанс против фаворита, провалилась. Впрочем, Англия воспользовалась слабостью соперника, как вчера Эквадор.

Не спешите перехваливать и короновать британцев, слишком легкая победа. Плюс Магуайр и Стоунз не Неста с Мальдини, по голу привезли. Но идеи Саутгейта понравились, как и их воплощение футболистами. Если так задорно сыграет любая элитная сборная – и эксперты, и фанаты, и нейтральные зрители будут довольны. Хотя отметим эффективность Англии. Точность передач – 90 %, 6 голов после 7 ударов в створ, всего 3 явных голевых момента.

Бразильский судья тоже повеселил, добавил к матчу почти полчаса, хотя поединок де-факто завершили в первом тайме. Англия чисто и закономерно разгромила Иран, но дальше будет сложнее, американцы и валлийцы должны сопротивляться лучше.