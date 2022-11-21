Нидерланды свою задачу выполнили. Победа в матче за первое место

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сегодня, 22:39

Именно эти две команды должны разыграть между собой первые две строчки группы А.

Сюрпризы от ван Гала

Тактическая схема и стиль сборной Нидерландов вряд ли стали сюрпризом для любителей футбола. Однако Луи ван Гал подарил публике несколько неожиданностей. Голландская пресса ожидала, что Луи ван Гал выпустит в обороне троицу Тимбер-ван Дейк-Аке, но ошиблась. Вместо Тимбера в основе вышел защитник «Баварии» Матийс де Лигт, который разместился на позиции правого центрального.

Кроме того, многие гадали, кто составит пару Френки де Йонгу в центре полузащиты. Вариантов у главного тренеров «оранье» было предостаточно: Копмейнерс, Де Рон, Хави Симонс, Бергейс. Именно на последнего пал выбор, и вряд ли ван Гал пожалел.

Третьей позицией, которая вызывала сомнения, являлось место в нападении — в пару к Бергвейну рассматривались Янссен и Депай. Первый — рослый нападающий, на которого можно бесперебойно навешивать, второй — игрок, способный создавать пространство и резво открываться между линиями. Вышел Янссен, но ничем примечательным не отметился, уже на 62-й минуте уступил место на поле Мемфису.

Однако самой непредсказуемой была позиция голкипера. Луи ван Гал привез с собой в Катар трех вратарей: 39-летнего Пасвера, успевшего поиграть в Лиге Чемпионов, Джастина Бейлоу и Андриса Нопперта. Вышел в итоге Нопперт, который мало того что дебютировал в сборной, так еще и сделал этот сразу на крупном турнире. У Андриса с трудом наберется 50 матчей в профессиональном футболе. Матч показал, что выбор был верный, и, похоже, Нопперт отыграет, как минимум, весь групповой этап.

Как и предполагалось, Луи ван Гал будет придерживаться расстановки 5-2-1-2 (3-4-1-2), которая при нападении трансформировалась в 4-3-3. Матийс де Лигт смещался на позицию правого защитника, в то время, как Думфрис поднимался выше на позицию правого вингера.

Сенегал сыграл в давление и испугал соперника

Во время матча комментатором было отмечено, что некоторые называют главного тренера Сенегала Алиу Сиссе диктатором. И нельзя сказать, что этого не видно на поле. В первых отрезках матча игроки Сенегала играли невероятно дисциплинированно впереди и, несмотря на отсутствие Мане, прессинговали действительно эффективно. За первый тайм у сенегальцев набралось 4 отбора на трети поля Нидерландов, что является впечатляющей цифрой для любой прессингующей команды.

Наиболее яркий отрезок у Сенегала был в первые 18-20 минут, когда давление чемпионов Африки было на пике, а игроки сборной Нидерландов терялись от такого натиска соперника. Обрезки, неточные передачи и слишком долгое принятие решений дарили сенегальцам мяч раз за разом, но воплотить подаренные шансы в жизнь у них не получилось.

Впрочем, уже во второй половине первого тайма и во втором тайме контроль над мячом взяли голландцы, а сенегальцам оставались редкие выпады в атаку.

Нидерланды оказались удачливее

Второй матч группы А, как и предполагалось, стал очень напряженным. Счет на табло не отражает картину матча, который был очень равным. Организованный, слаженный прессинг Сенегала смог достойно ответить классу игроков Нидерландов, но, к сожалению, хорошей игры на турнире такого уровня недостаточно, чтобы стать победителем.

На протяжении всего матча то у одних, то у других были своего рода полумоменты, которые никак не получалось перевести в действительно хороший шанс забить. Несколько раз картина на поле складывалась так, что голландцы получали мяч в районе одиннадцатиметровой отметки соперника, но нанести удар не удавалось, поскольку оборона моментально накрывала владеющего игрока.

Аналогично этому шансы были и у Сенегала, но раз за разом удар либо блокировался защитниками Нидерландов, либо сенегальцы решали не рисковать и переводили мяч в позиционную атаку, которые, к слову, редко завершались каким-либо полезным действием. Нередко фланговые игроки сборной Сенегала пытались перевесить центральную зону штрафной площади соперника, но передача находила адресата лишь в районе углового флажка или не находила вовсе.

В воздухе голландцам сегодня равных не было, что и подтвердил Коди Гакпо, открывший счет после не лучшей игры вратаря африканцев Эдуара Менди. Коди вообще был одним из лучших игроков «оранжевой» команды, исполняя абсолютно все стандарты, несмотря на свой немалый рост — 193 сантиметра. Все это потому, что в штрафной и так было кому сыграть. Большинство подач были адресованы в зону, где находились де Лигт и ван Дейк, который был признан лучшим игроком матча.

У Сенегала сильно выделялся Исмаила Сарр, который был главным двигателем атаки сборной в отсутствие Садио Мане. Наиболее часто мы видели дуэль Сарра и де Лигта и в большинстве случаев голландец не успевал за скоростью и маневренностью Исмаила.

Матч в конечном счете получился как раз из того разряда, когда всё решили эпизоды и полумоменты. Ими лучше воспользовались голландцы, и они сделали серьезную заявку на первое место в группе. Ну а сборной Сенегала предстоит теперь конкурировать за вторую строчку со сборной Эквадора в очной встрече. Нельзя исключать, что в группе А может произойти первая сенсация турнира.