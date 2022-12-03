Мостовой: «Португалия может побороться за победу на чемпионате мира»

Бывший футболист сборной России поделился мнением об игре сборной Португалии на чемпионате мира.

Не могу сказать, что в последних матчах группы Н я поддерживал сборную Португалии, они же и так уже вышли. Я думал, что португальцы не выиграют, так же как и испанцы. После того, что я увидел вчера, я сказал, что не выиграет Испания, но еще сказал, что Бразилия не победит. И как в итоге все сыграли?

Фаворитами в борьбе за чемпионство по-прежнему остались Бразилия, Франция, Аргентина, Испания и Португалия. Если говорить именно про сборную Португалии, то она может побороться за трофей. По игре все примерно одинаковы. Кажется, будто те сборные, которые выиграли первые два матча, в третьем туре экономили силы, а те, кто не смог выиграть в первых играх, выложились в последнем туре.

Испания меня немного огорчила, у этой сборной есть проблемы. Испанцы могут в четвертьфинале встретиться с португальцами, и на данный момент у сборной Португалии будет больше шансов на победу.