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Евсеев выделил игрока, который стал открытием чемпионата мира

сегодня, 11:33

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев назвал футболиста, которого считает открытием чемпионата мира в Катаре.

На мой взгляд, главное открытие чемпионата мира-2022 — это голландец Коди Гакпо, который уже три мяча забил. Он пока удивил больше всех. Думаю, у него большое будущее.

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HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 11:40, ред.
Скауты «Барселоны» на чемпионате мира в Катаре следят за игрой нападающего сборной Нидерландов Коди Гакпо. В случае хорошей игры футболиста на турнире в испанском клубе готовы сделать предложение о его покупке ПСВ. Клуб из Эйндховена запрашивает за 23-летнего форварда € 50 млн. Им также интересуется «Манчестер Юнайтед».

Гакпо — воспитанник ПСВ. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

Сборная США сегодня вечером будет в опасности. Голландцы не впечатляют на этом чемпионате мира, но игра Гакпо другое дело. Посмотрим где окажется после чемпионата мира.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:39
Думаю он уже на заметке
Гость
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