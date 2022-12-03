Евсеев выделил игрока, который стал открытием чемпионата мира

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев назвал футболиста, которого считает открытием чемпионата мира в Катаре.
На мой взгляд, главное открытие чемпионата мира-2022 — это голландец Коди Гакпо, который уже три мяча забил. Он пока удивил больше всех. Думаю, у него большое будущее.
Гакпо — воспитанник ПСВ. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
Сборная США сегодня вечером будет в опасности. Голландцы не впечатляют на этом чемпионате мира, но игра Гакпо другое дело. Посмотрим где окажется после чемпионата мира.
Гакпо — воспитанник ПСВ. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
Сборная США сегодня вечером будет в опасности. Голландцы не впечатляют на этом чемпионате мира, но игра Гакпо другое дело. Посмотрим где окажется после чемпионата мира.