Евсеев выделил игрока, который стал открытием чемпионата мира

Главный тренер «Шинника» назвал футболиста, которого считает открытием чемпионата мира в Катаре.

На мой взгляд, главное открытие чемпионата мира-2022 — это голландец Коди Гакпо, который уже три мяча забил. Он пока удивил больше всех. Думаю, у него большое будущее.