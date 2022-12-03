Соболев, Рассказов и Максименко не угадали победителя чемпионата мира-2022

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сегодня, 10:37

Перед началом чемпионата мира в Катаре футболисты «Спартака» сделали свои прогнозы на победителя мундиаля.

, и уже точно не угадали обладателя кубка мира 2022 года.

Соболев назвал победителем сборную Сербии, Рассказов — сборную Бельгии, а Максименко — Германию. Все эти сборные не сумели пройти в плей-офф чемпионата мира.