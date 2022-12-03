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Соболев, Рассказов и Максименко не угадали победителя чемпионата мира-2022

сегодня, 10:37

Перед началом чемпионата мира в Катаре футболисты «Спартака» сделали свои прогнозы на победителя мундиаля.

Александр Соболев, Николай Рассказов и Александр Максименко уже точно не угадали обладателя кубка мира 2022 года.

Соболев назвал победителем сборную Сербии, Рассказов — сборную Бельгии, а Максименко — Германию. Все эти сборные не сумели пройти в плей-офф чемпионата мира.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:40
Но победителя РПЛ эти бравые парни назовут безошибочно...
Зенит (Санкт Петербург)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:15
    Predator94
    Predator94
    сегодня в 12:33
    Пусть Нидерланды выиграют
    Знатог
    Знатог
    сегодня в 12:19
    Ладно, будем смотреть финал Германия-Бельгия!
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 11:24
    Ну ничего ошиблись бывает, чемпионат не кончился, можно начинать делать другие прогнозы , тем более шансы угадать победителя увеличились в двое!🤔
    Валерыч
    Валерыч ответ sir_Alex (раскрыть)
    сегодня в 11:13
    Надо же как понятия изменились.
    Теперь тот, кто поспешил на помощь друзьям,
    считается неадекватом? М-да... Дожились...
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 11:07
    Соболев оказался самым неадекватным 😉😃😁
    Валерыч
    Валерыч
    сегодня в 10:42
    М-да...Ошиблись, ребята.
    А суперкомпьютер предсказал, что чемпионом мира станет Бразилия.
    Как оно будет на самом деле - скоро увидим.
    Гость
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