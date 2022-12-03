Соболев, Рассказов и Максименко не угадали победителя чемпионата мира-2022

Перед началом чемпионата мира в Катаре футболисты «Спартака» сделали свои прогнозы на победителя мундиаля.
Александр Соболев, Николай Рассказов и Александр Максименко уже точно не угадали обладателя кубка мира 2022 года.
Соболев назвал победителем сборную Сербии, Рассказов — сборную Бельгии, а Максименко — Германию. Все эти сборные не сумели пройти в плей-офф чемпионата мира.
Зенит (Санкт Петербург)
Зенит (Санкт Петербург)
Теперь тот, кто поспешил на помощь друзьям,
считается неадекватом? М-да... Дожились...
Теперь тот, кто поспешил на помощь друзьям,
считается неадекватом? М-да... Дожились...
А суперкомпьютер предсказал, что чемпионом мира станет Бразилия.
Как оно будет на самом деле - скоро увидим.
А суперкомпьютер предсказал, что чемпионом мира станет Бразилия.
Как оно будет на самом деле - скоро увидим.