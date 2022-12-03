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Нигматуллин назвал лучшего вратаря чемпионата мира

сегодня, 11:04

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал лучшего голкипера чемпионата мира в Катаре.

Безусловно, из вратарей на чемпионате мира из мне больше всех понравился голкипер сборной Польши Войцех Щесны. Он отбил два пенальти, сделал огромное количество сэйвов. Поляк является лидером по отражённым ударам и предотвращенным голам.

Конечно, именно он – главный герой сборной Польши, которая прошла дальше при не самой впечатляющей игре. Были гораздо более интересные сборные, которые уже поехали домой, но у Польши есть супервратарь.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:11
Войцех действительно очень сильно проводит турнир. Вспомните хотя бы первый тайм матча с Аргентиной, сколько сейвов совершил страж польских ворот. Помимо этого, Войцех вошел в историю, став третьим голкипером в истории, отразившим два пенальти на одном чемпионате мира, ранее это удавалось соотечественнику Войцеха- Яну Томашевскому и вратарю сборной сша Брэду Фриделю на ЧМ 2002 года. Сам же Поляк отбил удар Лионеля Месси в рамках третьего тура групповой стадии турнира в Катаре, а также отразил пенальти от Салема Аль‑Давсари из Саудовской Аравии во втором туре....возможно, Войцех и вовсе станет первым вратарем, отразивший более двух пенальти на одном ЧМ,т.к у него впереди есть еще как минимум один матч
Paxa1
Paxa1
сегодня в 12:23
лучший вратарь у худшей сборной, бывает же такое
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 11:14
Войцех Щесны! Совершенно верно!

Голкипер сборной Польши Войцех Щесны отметился одним интересным достижением на ЧМ-2022. Щесны стал вторым голкипером в истории чемпионатов мира (с 1966 года, когда начала собираться подобная статистика), отразивший 11-метровый после того, как сам его и заработал.

От Роберта Левандовски на групповом этапе ждали больше, нежели один забитый мяч. Но команду выручил Войцех Щесны. Голкипер в два крайних игровых дня отразил два пенальти и «втащил» свою команду в 1/8 финала чемпионата мира. Всё решилось по разнице мячей, и это благодаря вратарю.

В Ювентусе он так не играл в этом сезоне, пропускал детские мячи, но это сборная Польшы, чемпионат мира и он просто великолепен!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:14
Вратарь вратаря хвалит всегда!😊
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