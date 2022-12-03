Нигматуллин назвал лучшего вратаря чемпионата мира

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал лучшего голкипера чемпионата мира в Катаре.
Безусловно, из вратарей на чемпионате мира из мне больше всех понравился голкипер сборной Польши Войцех Щесны. Он отбил два пенальти, сделал огромное количество сэйвов. Поляк является лидером по отражённым ударам и предотвращенным голам.
Конечно, именно он – главный герой сборной Польши, которая прошла дальше при не самой впечатляющей игре. Были гораздо более интересные сборные, которые уже поехали домой, но у Польши есть супервратарь.
Голкипер сборной Польши Войцех Щесны отметился одним интересным достижением на ЧМ-2022. Щесны стал вторым голкипером в истории чемпионатов мира (с 1966 года, когда начала собираться подобная статистика), отразивший 11-метровый после того, как сам его и заработал.
От Роберта Левандовски на групповом этапе ждали больше, нежели один забитый мяч. Но команду выручил Войцех Щесны. Голкипер в два крайних игровых дня отразил два пенальти и «втащил» свою команду в 1/8 финала чемпионата мира. Всё решилось по разнице мячей, и это благодаря вратарю.
В Ювентусе он так не играл в этом сезоне, пропускал детские мячи, но это сборная Польшы, чемпионат мира и он просто великолепен!
Голкипер сборной Польши Войцех Щесны отметился одним интересным достижением на ЧМ-2022. Щесны стал вторым голкипером в истории чемпионатов мира (с 1966 года, когда начала собираться подобная статистика), отразивший 11-метровый после того, как сам его и заработал.
От Роберта Левандовски на групповом этапе ждали больше, нежели один забитый мяч. Но команду выручил Войцех Щесны. Голкипер в два крайних игровых дня отразил два пенальти и «втащил» свою команду в 1/8 финала чемпионата мира. Всё решилось по разнице мячей, и это благодаря вратарю.
В Ювентусе он так не играл в этом сезоне, пропускал детские мячи, но это сборная Польшы, чемпионат мира и он просто великолепен!