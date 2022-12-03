Нигматуллин назвал лучшего вратаря чемпионата мира

Бывший вратарь сборной России назвал лучшего голкипера чемпионата мира в Катаре.

Безусловно, из вратарей на чемпионате мира из мне больше всех понравился голкипер сборной Польши Войцех Щесны. Он отбил два пенальти, сделал огромное количество сэйвов. Поляк является лидером по отражённым ударам и предотвращенным голам.

Конечно, именно он – главный герой сборной Польши, которая прошла дальше при не самой впечатляющей игре. Были гораздо более интересные сборные, которые уже поехали домой, но у Польши есть супервратарь.