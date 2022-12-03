Аршавин назвал открытием чемпионата мира игрока сборной Австралии

Бывший футболист сборной России назвал игрока, который стал для него открытием на чемпионате мира. Аршавин выделил полузащитника сборной Австралии .

Мне запомнился Джексон Ирвин, опорный хавбек [Австралии], который играет в «Санкт‑Паули». Сначала больше его внешность обратила на себя мое внимание. Он ведет себя как лидер, показывает, кому куда бежать, много с мячом работает.