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Аршавин назвал открытием чемпионата мира игрока сборной Австралии

сегодня, 12:33

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал игрока, который стал для него открытием на чемпионате мира. Аршавин выделил полузащитника сборной Австралии Джексона Ирвина.

Мне запомнился Джексон Ирвин, опорный хавбек [Австралии], который играет в «Санкт‑Паули». Сначала больше его внешность обратила на себя мое внимание. Он ведет себя как лидер, показывает, кому куда бежать, много с мячом работает.

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Все комментарии
Swift2005
Swift2005
сегодня в 13:50
Аршавин знает толк в футболе
a-league
a-league ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
сегодня в 12:54, ред.
(с) Пока же, повторюсь, я в творческом отпуске

В творческом отпуске, потому что такое прокатывает раз 5 лет, а то и реже )))
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 12:52
Аршавин не понимает.
minamata
minamata
сегодня в 12:47, ред.
Не понимаю почему мой аватар на проверке.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:40
Ну как бы он игрок Санкт - Паули !)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:37
Посмотрим на него в матче с Аргентиной
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