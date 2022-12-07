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Ван Дейк верит в победу сборной Нидерландов на чемпионате мира

вчера, 20:59

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о возможной победе своей команды на чемпионате мира.

У нас есть мечта и стремление к победе на чемпионате мира. Когда вы выходите в четвертьфинал, от славы вас отделяют лишь три матча. Это наш шанс. Разумеется, мы должны одолеть сборную Аргентины с одним из лучших футболистов мира.

Возможная серия пенальти? Уже с момента последнего сбора нашей команды мы тренировались, но это не обязательно говорит о том, что в матче, где вы играете на полном стадионе перед 80 000 человек и на кону полуфинал, всё будет по-прежнему. Мы хотим быть готовыми и работаем по максимуму. Но надеюсь, что это нам не пригодится.

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Все комментарии
ЕL FENOMENО
ЕL FENOMENО
вчера в 22:20
Да надо.Первое чемпионство в истории будет.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 22:00
Пора бы уже Голландии брать главный трофей
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:53
«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом»
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 21:38
Аргентину вы может быть обыграете, а вот победителем ЧМ станет Бразилия.
adekvat
adekvat
вчера в 21:13
Аргентинцы тоже верят в свою победу, и Испанцы верили. Игра покажет.
Narek89
Narek89
вчера в 21:03
Ван Дейк прав, шансы есть с такой Аргентиной.
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