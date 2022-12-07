Ван Дейк верит в победу сборной Нидерландов на чемпионате мира

Защитник сборной Нидерландов высказался о возможной победе своей команды на чемпионате мира.

У нас есть мечта и стремление к победе на чемпионате мира. Когда вы выходите в четвертьфинал, от славы вас отделяют лишь три матча. Это наш шанс. Разумеется, мы должны одолеть сборную Аргентины с одним из лучших футболистов мира.

Возможная серия пенальти? Уже с момента последнего сбора нашей команды мы тренировались, но это не обязательно говорит о том, что в матче, где вы играете на полном стадионе перед 80 000 человек и на кону полуфинал, всё будет по-прежнему. Мы хотим быть готовыми и работаем по максимуму. Но надеюсь, что это нам не пригодится.