Сестра Роналду: «Португалии не нужен Роналду»

Сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Элма Авейру считает, что Криштиану не нужен португальской команде.
Да, Роналду не вечен. Да, Роналду не будет играть всегда. К cожалению, cейчаc он не забивает. Португалии не нужен Роналду. Мы только и слышим такие разговоры. Вcе, что он cделал, теперь не важно и забыто. Теперь они просят прощения, но он им уже не нужен. Я запомню это.
У Криштиану Роналду 118 голов. Португалия до появления Роналду в сборной играла лишь 2 раза на ЧМ, а с ним на 5. Именно благодаря Роналду-Нани и КО они выиграли ЧЕ. Сантуш оттянул Роналду и выдвинул Нани на острие, в итоге Роналду 3 гола и 2 передачи за турнир и плюс послематчевые пенальти реализовал.
Роналду почти 38. Никто не вечен, но такого отношения он не заслужил. Португальцам и всем в мире надо подумать, а вот завершит он карьеру и месси тогда что??? Тогда всех охватит ностальгия,но будет поздно.
Криштиану эгоист, но он всегда отдавал себя команде,победам,голам. Ни разу никто не упрекнет его в том,что он сливает матч.’ Всем добра!
У Криштиану Роналду 118 голов. Португалия до появления Роналду в сборной играла лишь 2 раза на ЧМ, а с ним на 5. Именно благодаря Роналду-Нани и КО они выиграли ЧЕ. Сантуш оттянул Роналду и выдвинул Нани на острие, в итоге Роналду 3 гола и 2 передачи за турнир и плюс послематчевые пенальти реализовал.
Роналду почти 38. Никто не вечен, но такого отношения он не заслужил. Португальцам и всем в мире надо подумать, а вот завершит он карьеру и месси тогда что??? Тогда всех охватит ностальгия,но будет поздно.
Криштиану эгоист, но он всегда отдавал себя команде,победам,голам. Ни разу никто не упрекнет его в том,что он сливает матч.’ Всем добра!
Но болельщику этого мало. Он "почему - то" хочет, чтобы любой футболист, выходя на поле, выкладывался полностью и вёл себя как мужчина, т.е. был профессионалом своего дела до мозга костей. А именно этого мы и не видим у вашего брата. Так чего же вы хотите от нас ? Чтобы мы продолжали его любить за его величественную походку по полю, отсутствие даже намёка на борьбу за мяч и в единоборствах, за его картинные падения и выпрашивания штрафных с мольбой во взоре ? В нём, к сожалению, ничего не осталось мужского, поэтому мы и отвернулись от него.
Но болельщику этого мало. Он "почему - то" хочет, чтобы любой футболист, выходя на поле, выкладывался полностью и вёл себя как мужчина, т.е. был профессионалом своего дела до мозга костей. А именно этого мы и не видим у вашего брата. Так чего же вы хотите от нас ? Чтобы мы продолжали его любить за его величественную походку по полю, отсутствие даже намёка на борьбу за мяч и в единоборствах, за его картинные падения и выпрашивания штрафных с мольбой во взоре ? В нём, к сожалению, ничего не осталось мужского, поэтому мы и отвернулись от него.