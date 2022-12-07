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Сестра Роналду: «Португалии не нужен Роналду»

вчера, 20:29

Сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Элма Авейру считает, что Криштиану не нужен португальской команде.

Да, Роналду не вечен. Да, Роналду не будет играть всегда. К cожалению, cейчаc он не забивает. Португалии не нужен Роналду. Мы только и слышим такие разговоры. Вcе, что он cделал, теперь не важно и забыто. Теперь они просят прощения, но он им уже не нужен. Я запомню это.

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Все комментарии
faneng
faneng
сегодня в 00:04, ред.
Сестра права. Вчера во время матча, когда Роналду начал разминаться во втором тайме, зрители стали скандировать имя. Комментатор Матч-ТВ Трушечкин сказал, что скандируют имя Рамуша (чтобы, мол, тренер оставил Рамуша на поле и не выпускал Роналду). Мне тоже показалось, что я слышу имя из двух слогов. В сети пишут, что скандировали "Роналду", но там три слога, мне показалось, что было все же два слога. Если так, что болельщики тоже явно хейтят Роналду: счет 5:1, да, Рамуш герой дня, но почему не выпустить на поле Роналду? Зачем так унижать его? Это же унижение: когда весь стадион просить тренера оставить на поле дублера Роналду.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:44, ред.
Отвечаю Абдурахману Кантемирову. ЧМ не тот турнир, чтобы какому-то игроку, пусть даже выдающемуся, дали в нём доиграть из уважения к его былым заслугам. Все остальные доводы оставлю за скобками, так как они лежат на поверхности и не хочется объяснять такие простые истины.
kindpennywise
kindpennywise ответ ЕL FENOMENО (раскрыть)
вчера в 23:37
Зато я вчера ясно увидел , что как он вышел на замену команда его стала сливать просто перестав играть футбол
barcamilan
barcamilan
вчера в 23:10
а кому ваще он нужен?
Baggio R.
Baggio R. ответ ЕL FENOMENО (раскрыть)
вчера в 22:56
Португалия участвовала в чемпионатах мира 1966, 1986 и 2002 годов. На каких двух из них не играл Роналду?
ЕL FENOMENО
ЕL FENOMENО
вчера в 22:21
Криштиану Роналду настолько велик,что у него 5 ЛЧ,а у липового топ-клуба МЮ только 2.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:41, ред.
Элма, мы прекрасно помним, что сделал ваш брат для мирового футбола, и никогда не забудем его заслуг. Действительно выдающийся футболист. Разве от кого - нибудь из нас вы слышали хоть единое слово порицания в его адрес, исключая последние год - два ? Только восхитительные эпитеты, которые он заслужил своей игрой.
Но болельщику этого мало. Он "почему - то" хочет, чтобы любой футболист, выходя на поле, выкладывался полностью и вёл себя как мужчина, т.е. был профессионалом своего дела до мозга костей. А именно этого мы и не видим у вашего брата. Так чего же вы хотите от нас ? Чтобы мы продолжали его любить за его величественную походку по полю, отсутствие даже намёка на борьбу за мяч и в единоборствах, за его картинные падения и выпрашивания штрафных с мольбой во взоре ? В нём, к сожалению, ничего не осталось мужского, поэтому мы и отвернулись от него.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:03, ред.
Жаль что от любви , до ненависти всего один шаг .
Все только хотят здесь и сейчас, а остальное всё уже в прошлом , рекорды, награды, достижения которые наврядли в ближайшее время кто-то сможет превзойти.
И это останется , - только статистика и история. А жаль . Но такова жизнь и это уже не остановить.
Всем Добра !
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:59
Так он никому не нужен... Хе..
monah-10
monah-10
вчера в 20:47
С кюутых спросу нет.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 20:41
Запомнит это и что дальше?)
Найдет киллера, чтобы расправиться с критиками?))
Эта семейка не перестаёт веселить в последнее время
ЕL FENOMENО
ЕL FENOMENО
вчера в 20:39
Сестра имеет право на мнение, но и она права.
У Криштиану Роналду 118 голов. Португалия до появления Роналду в сборной играла лишь 2 раза на ЧМ, а с ним на 5. Именно благодаря Роналду-Нани и КО они выиграли ЧЕ. Сантуш оттянул Роналду и выдвинул Нани на острие, в итоге Роналду 3 гола и 2 передачи за турнир и плюс послематчевые пенальти реализовал.

Роналду почти 38. Никто не вечен, но такого отношения он не заслужил. Португальцам и всем в мире надо подумать, а вот завершит он карьеру и месси тогда что??? Тогда всех охватит ностальгия,но будет поздно.
Криштиану эгоист, но он всегда отдавал себя команде,победам,голам. Ни разу никто не упрекнет его в том,что он сливает матч.’ Всем добра!
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 20:37
Да дайте ему спокойно доиграть свой последний турнир со сборной. Хотя бы из уважения к тому что он сделал для сборной Португалии и для футбола вообщем.
Гость
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