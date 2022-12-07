Сестра Роналду: «Португалии не нужен Роналду»

Сестра нападающего сборной Португалии считает, что Криштиану не нужен португальской команде.

Да, Роналду не вечен. Да, Роналду не будет играть всегда. К cожалению, cейчаc он не забивает. Португалии не нужен Роналду. Мы только и слышим такие разговоры. Вcе, что он cделал, теперь не важно и забыто. Теперь они просят прощения, но он им уже не нужен. Я запомню это.