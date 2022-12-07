Рабьо: «Мы не зависим от Килиана Мбаппе, он наш главный аргумент»

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира против Англии, а также высказался о своем партнере по национальной команде Килиане Мбаппе.
У Англии на каждой позиции много талантов. Их крайние защитники здорово играют в атаке, их полузащитники очень похожи на наших футболистов той же позиции. Но мы способны причинить им неудобства, и единственное, что может изменить ситуацию, это точный удар в сторону ворот. Мы обязаны избежать тех ошибок, которые допустили в игре с Данией.
Мы не зависим от Килиана Мбаппе, он наш главный аргумент. Наша роль — создать для него идеальные условия, но мы можем развивать атаки и по-другому.
Есть Гризманн,который делает игру интереснее и развивает атаки,есть Дембеле разрывающий правый фланг, и новый рекордсмен Жиру. Но Мбаппе-это главная ударная сила, это ракета с самой высокой скоростью, он настолько быстро бежит с мячом,что любо на него смотреть…
Есть Гризманн,который делает игру интереснее и развивает атаки,есть Дембеле разрывающий правый фланг, и новый рекордсмен Жиру. Но Мбаппе-это главная ударная сила, это ракета с самой высокой скоростью, он настолько быстро бежит с мячом,что любо на него смотреть…