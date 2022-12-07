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Рабьо: «Мы не зависим от Килиана Мбаппе, он наш главный аргумент»

вчера, 20:40

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира против Англии, а также высказался о своем партнере по национальной команде Килиане Мбаппе.

У Англии на каждой позиции много талантов. Их крайние защитники здорово играют в атаке, их полузащитники очень похожи на наших футболистов той же позиции. Но мы способны причинить им неудобства, и единственное, что может изменить ситуацию, это точный удар в сторону ворот. Мы обязаны избежать тех ошибок, которые допустили в игре с Данией.

Мы не зависим от Килиана Мбаппе, он наш главный аргумент. Наша роль — создать для него идеальные условия, но мы можем развивать атаки и по-другому.

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Все комментарии
Mark Luik
Mark Luik
сегодня в 05:26
Согласен, в этом матче Англия будет ожидать передачи на Мбаппе, могут и как Польша закрывать и страховать Мбаппе, хотя им до конца этого не удалось, а в Англии в фланце будет уолкер, у него со скоростью тоже все хорошо, я думаю это именно тот матч, где дембеле должен решить исход матча
ЕL FENOMENО
ЕL FENOMENО
вчера в 20:51
Прав Рабьо.
Есть Гризманн,который делает игру интереснее и развивает атаки,есть Дембеле разрывающий правый фланг, и новый рекордсмен Жиру. Но Мбаппе-это главная ударная сила, это ракета с самой высокой скоростью, он настолько быстро бежит с мячом,что любо на него смотреть…
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:46
Он то что надо !
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