Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре опроверг информацию о том, что Зинедин Зидан заменит на посту главного тренера сборной Франции Дидье Дешама после чемпионата мира в Катаре.
Я никогда в жизни не звонил Зидану. Это было бы неправильно с моей стороны. Никто из моего окружения не звонил ему по моей просьбе. Я правда хочу, чтобы Дидье остался в сборной.
Дешам сделал огромную работу в сборной Франции. Нынешняя сборная Франции фаворит этого чемпионата мира. Но еще можно поблагодарить тем тренерам, которые тренировали - Мбаппе, Жиру, Дембеле, Варана, Павара и всех прочих. Этот состав сборной Франции - итог упорного труда футболистов и их личных тренеров․ А Дешаму нужно только выбрать правильную тактику. Пока справляется, и Зидан не нужен.
После чемпионата мира все может случиться. А сейчас, такие новости в СМИ - это разведывательная тактика какой-то сборной, или отдельной личности. Дешам топ.
Дешам сделал огромную работу в сборной Франции. Нынешняя сборная Франции фаворит этого чемпионата мира. Но еще можно поблагодарить тем тренерам, которые тренировали - Мбаппе, Жиру, Дембеле, Варана, Павара и всех прочих. Этот состав сборной Франции - итог упорного труда футболистов и их личных тренеров․ А Дешаму нужно только выбрать правильную тактику. Пока справляется, и Зидан не нужен.
После чемпионата мира все может случиться. А сейчас, такие новости в СМИ - это разведывательная тактика какой-то сборной, или отдельной личности. Дешам топ.