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Глава Федерации футбола Франции прокомментировал слухи о назначении Зидана

вчера, 20:16

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре опроверг информацию о том, что Зинедин Зидан заменит на посту главного тренера сборной Франции Дидье Дешама после чемпионата мира в Катаре.

Я никогда в жизни не звонил Зидану. Это было бы неправильно с моей стороны. Никто из моего окружения не звонил ему по моей просьбе. Я правда хочу, чтобы Дидье остался в сборной.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:32
Дидье сам решит.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 23:46
Выходит из этих слов то что шансы его стать главным тренером даже в относительно скором времени невысоки.
Q-J-G-911
Q-J-G-911 ответ Narek89 (раскрыть)
вчера в 21:38
Согласен, сейчас сборной не нужны такие новости. Нужен покой и концентрация.
Narek89
Narek89
вчера в 21:30
Когда тебе посчастливилось иметь Дидье Дешама, ты не стучишь в соседнюю дверь, пока он на месте.

Дешам сделал огромную работу в сборной Франции. Нынешняя сборная Франции фаворит этого чемпионата мира. Но еще можно поблагодарить тем тренерам, которые тренировали - Мбаппе, Жиру, Дембеле, Варана, Павара и всех прочих. Этот состав сборной Франции - итог упорного труда футболистов и их личных тренеров․ А Дешаму нужно только выбрать правильную тактику. Пока справляется, и Зидан не нужен.

После чемпионата мира все может случиться. А сейчас, такие новости в СМИ - это разведывательная тактика какой-то сборной, или отдельной личности. Дешам топ.
drug01
drug01
вчера в 20:52
Зачем даже думать об этом ведь чемпионат ещё не завершон
ЕL FENOMENО
ЕL FENOMENО
вчера в 20:21
Сейчас не время менять тренера и поднимать слухи.
Гость
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