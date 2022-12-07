Глава Федерации футбола Франции прокомментировал слухи о назначении Зидана

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре опроверг информацию о том, что заменит на посту главного тренера сборной Франции после чемпионата мира в Катаре.

Я никогда в жизни не звонил Зидану. Это было бы неправильно с моей стороны. Никто из моего окружения не звонил ему по моей просьбе. Я правда хочу, чтобы Дидье остался в сборной.