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Рабьо хочет продолжить карьеру в Англии

вчера, 20:05

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо хотел бы продолжить карьеру в Англии.

Пребывание в Англии в 13 лет стало хорошим опытом, хоть я и провел там около года. Мне очень понравилась та атмосфера, она отличается от таковой во Франции или Италии. Я всегда говорил о том, что хочу продолжить там карьеру.

Я неплохо выступаю за «Ювентус» уже несколько месяцев и доволен своей работой. С тех пор как я перешел в «Ювентус», я много работал над своей физикой, и это позволяет мне не терять темп на протяжении всей игры, именно это заставило меня стать лучше, непроработанных деталей больше не было.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 20:15
У Рабьо есть предложения из Англии посмотрим может и сложится так он хочет.
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