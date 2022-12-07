Рабьо хочет продолжить карьеру в Англии

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции хотел бы продолжить карьеру в Англии.

Пребывание в Англии в 13 лет стало хорошим опытом, хоть я и провел там около года. Мне очень понравилась та атмосфера, она отличается от таковой во Франции или Италии. Я всегда говорил о том, что хочу продолжить там карьеру.

Я неплохо выступаю за «Ювентус» уже несколько месяцев и доволен своей работой. С тех пор как я перешел в «Ювентус», я много работал над своей физикой, и это позволяет мне не терять темп на протяжении всей игры, именно это заставило меня стать лучше, непроработанных деталей больше не было.