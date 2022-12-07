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Тен Хаг: «В течение сезона наша манера игры изменилась»

вчера, 19:09

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал об изменении менталитета команды.

Это произошло несколько месяцев назад. Нужно время, если вы решили что-то изменить в организации и манере игры. В элитном футболе времени всегда мало. Соперники стремятся тебя уничтожить, такое происходило.

Мы должны были быстро адаптироваться, и мне кажется, что нам это удалось. Изменился менталитет, и я считаю, что в течение сезона сама наша манера игры изменилась, ее стиль. Мы становимся лучше, необходимо продолжать работать.

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Все комментарии
monah-10
monah-10
вчера в 19:49, ред.
Теперь станете лучшими, кое от кого избавились.
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 19:21
Манера игры изменилась? Да, верно.
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