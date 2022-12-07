Тен Хаг: «В течение сезона наша манера игры изменилась»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал об изменении менталитета команды.

Это произошло несколько месяцев назад. Нужно время, если вы решили что-то изменить в организации и манере игры. В элитном футболе времени всегда мало. Соперники стремятся тебя уничтожить, такое происходило.

Мы должны были быстро адаптироваться, и мне кажется, что нам это удалось. Изменился менталитет, и я считаю, что в течение сезона сама наша манера игры изменилась, ее стиль. Мы становимся лучше, необходимо продолжать работать.