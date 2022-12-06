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Дешам может покинуть сборную Франции, если команда уступит Англии

вчера, 15:18
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция10.12.2022 в 22:00 Не начался

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может покинуть свой пост в случае поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира против Англии.

Несмотря на предыдущие успехи специалиста, Федерация футбола Франции может не предложить Дешаму новый контракт. Текущее соглашение рулевого действует до конца чемпионата мира в Катаре. Сообщается, что еще перед мундиалем было поставлено условие: если Дешам доходит с командой как минимум до полуфинала, то после мирового первенства решение о подписании нового договора остается за тренером. Вылет на более ранней стадии турнира оставит последнее слово за Федерацией. Возможным преемником Дешама может стать экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан.

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Все комментарии
Mark Luik
Mark Luik
сегодня в 03:23
Дешам уйдут если даже выиграет ЧМ, об этом сам Дешам заявил что хочет после этого турнира тренировать клуб, возглавит Зидан или нет этого я точно не знаю, все пишут что Англию легко пройдет я так не считаю, у Англии очень хороший состав, они могут и ЧМ забрать, но я надеюсь Франция победит
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:02
Да ладно.Мелкобритых выгоняй.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:57
Останься, Дидье!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 20:21
Согласен. Этой сборной Гвардиолу или Клоппа, и она разорвала бы всех без признаков на слабые стороны. А так тренер у сборной Англии дает результаты только за счет топовых игроков, не выжимая из них всего
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 19:29
Да и саутгейта выгонят если проиграет второй крупный турнир с золотым поколением
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:24
Дешам может покинуть Францию, если команда уступит Англии
lisal
lisal
вчера в 19:05
Менять его на Зидана. Очень спорно. Зизи не тренеровал сборную и не факт что потянет ментально. Хотя. Будем посмотреть...
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 18:23
Значит надо выигрывать. На вас надеются.
rhskmz
rhskmz
вчера в 18:19
Давно пора - позорники проигрывать всем подряд это нехорошо !
dok66
dok66
вчера в 18:16
А если выиграет золото ? Захочет ли он остаться в сборной . Вот в чем вопрос .
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:55, ред.
У такой Англии Франция спокойно должен выиграть. Если Франция дойдёт до финала и проиграет, всё равно Дешама уволят.

Кто-то в Франции хочет чтобы Зидан возглавил сборную. Не факт что у Зидана получится с сборной. У него только с Реалом получилось он даже с другими клубами не пробовал что-то выиграть.

Такое положение в сборной Германии было. Хотели уволит Лева. Уволили и хуже стали играть немцы.
barcamilan
barcamilan
вчера в 17:14
а если в полуфинале продуют?
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:49
Там уже за углом Зидан ждёт !)
Elliada
Elliada
вчера в 16:44
Прям подбодрили Дешама. Как бы со страха дров не наломал
INGUSH
INGUSH
вчера в 16:41
Если не ошибаюсь, он по любому уё.. там уже Зидана назначили..
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:34
Зачем торопиться с такими заявлениями
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 15:53
Да Мбаппе двушечку положит как обычно
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:51
Сразу начинаем запугивать.
foxsziver
foxsziver
вчера в 15:48
Как и Саутгейт может покинуть сборную Англии?
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:41
Если Это прописано в контракте то да - покинет.
Я бы его оставил или пригласил в фк СОЧИ, там тепло как во Франции..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:24
Может жабоеду приказали проиграть англосаксам.
asraeil
asraeil
вчера в 15:22
Ну теоретически этого не должно случится... лягушатники просто сильнее
Гость
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