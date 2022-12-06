Дешам может покинуть сборную Франции, если команда уступит Англии

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вчера, 15:18

Главный тренер сборной Франции может покинуть свой пост в случае поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира против Англии.

Несмотря на предыдущие успехи специалиста, Федерация футбола Франции может не предложить Дешаму новый контракт. Текущее соглашение рулевого действует до конца чемпионата мира в Катаре. Сообщается, что еще перед мундиалем было поставлено условие: если Дешам доходит с командой как минимум до полуфинала, то после мирового первенства решение о подписании нового договора остается за тренером. Вылет на более ранней стадии турнира оставит последнее слово за Федерацией. Возможным преемником Дешама может стать экс-тренер «Реала» .