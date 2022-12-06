Дешам может покинуть сборную Франции, если команда уступит Англии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может покинуть свой пост в случае поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира против Англии.
Несмотря на предыдущие успехи специалиста, Федерация футбола Франции может не предложить Дешаму новый контракт. Текущее соглашение рулевого действует до конца чемпионата мира в Катаре. Сообщается, что еще перед мундиалем было поставлено условие: если Дешам доходит с командой как минимум до полуфинала, то после мирового первенства решение о подписании нового договора остается за тренером. Вылет на более ранней стадии турнира оставит последнее слово за Федерацией. Возможным преемником Дешама может стать экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан.
Кто-то в Франции хочет чтобы Зидан возглавил сборную. Не факт что у Зидана получится с сборной. У него только с Реалом получилось он даже с другими клубами не пробовал что-то выиграть.
Такое положение в сборной Германии было. Хотели уволит Лева. Уволили и хуже стали играть немцы.
Кто-то в Франции хочет чтобы Зидан возглавил сборную. Не факт что у Зидана получится с сборной. У него только с Реалом получилось он даже с другими клубами не пробовал что-то выиграть.
Такое положение в сборной Германии было. Хотели уволит Лева. Уволили и хуже стали играть немцы.