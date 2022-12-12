Пети рекомендует «Арсеналу» подписать полузащитника сборной США

Экс-футболист «Арсенала» полагает, что «канонирам» нужно приобрести полузащитника «Челси» . Во многом это продиктовано травмой Габриэла Жезуса.

Пулишич своей игрой показывал запредельный настрой. Он так здорово показал себя в сборной США , этот игрок заслуживает выступать за другой клуб на регулярной основе. Полагаю, именно в таком исполнителе «Арсенал» и нуждается. Это был бы неплохой вариант, учитывая, что Габриэл Жезус травмирован. Как и в случае с Хакимом Зиешем, видно, что его голова сейчас не занята «Челси», и видеть их обоих несчастными очень жаль, они этого не заслуживают.