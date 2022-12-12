Пети рекомендует «Арсеналу» подписать полузащитника сборной США

Экс-футболист «Арсенала» Эммануэль Пети полагает, что «канонирам» нужно приобрести полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича. Во многом это продиктовано травмой Габриэла Жезуса.
Пулишич своей игрой показывал запредельный настрой. Он так здорово показал себя в сборной США, этот игрок заслуживает выступать за другой клуб на регулярной основе. Полагаю, именно в таком исполнителе «Арсенал» и нуждается. Это был бы неплохой вариант, учитывая, что Габриэл Жезус травмирован. Как и в случае с Хакимом Зиешем, видно, что его голова сейчас не занята «Челси», и видеть их обоих несчастными очень жаль, они этого не заслуживают.