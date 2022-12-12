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Каррагер: «Победа на ЧМ сделала бы Месси величайшим в истории»

сегодня, 13:58
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗавтра в 22:00 Не начался

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер хочет, чтобы Лионель Месси выиграл чемпионат мира в Катаре:

Я бы хотел увидеть, как Аргентина выиграет трофей для Лионеля Месси. Франция – лучшая команда, но, возможно, Месси и Аргентине эта победа предначертана. Они оправились от поражения в первой игре и получают просто невероятную поддержку на стадионе.

В матче против Нидерландов они временами переходили черту, но аргентинцы настолько хотят победить, что для любого соперника матч с ними станет кошмаром.

Я многого жду от матча с Хорватией и от финала, если они туда попадут. Возможно, это не лучшее зрелище, нам могут не нравиться некоторые их выходки, но они так отчаянно хотят победить. Кубок мира сделал бы Месси величайшим игроком в истории футбола.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 17:04
Марадона голы забивал рукой, Месси вёл себя по-хамски по отношению к сопернику и их тренеру. Величие должно быть во всём, а не только в забитых голах.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 15:11
НИКОГДА!Добывание побед такими методами присущи ничтожным личночтям!!!
амурец
амурец
сегодня в 14:44
Величия Марадоны он не достигнет
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 14:09
он и сейчас является
Narek89
Narek89
сегодня в 13:59
Так и будет. Аргентина чемпион.
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