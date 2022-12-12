Каррагер: «Победа на ЧМ сделала бы Месси величайшим в истории»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии хочет, чтобы выиграл чемпионат мира в Катаре:

Я бы хотел увидеть, как Аргентина выиграет трофей для Лионеля Месси. Франция – лучшая команда, но, возможно, Месси и Аргентине эта победа предначертана. Они оправились от поражения в первой игре и получают просто невероятную поддержку на стадионе.

В матче против Нидерландов они временами переходили черту, но аргентинцы настолько хотят победить, что для любого соперника матч с ними станет кошмаром.

Я многого жду от матча с Хорватией и от финала, если они туда попадут. Возможно, это не лучшее зрелище, нам могут не нравиться некоторые их выходки, но они так отчаянно хотят победить. Кубок мира сделал бы Месси величайшим игроком в истории футбола.