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Модрич: «Здорово, что спустя четыре года мы снова сыграем в полуфинале»

сегодня, 13:45
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗавтра в 22:00 Не начался

Полузащитник сборной Хорватии и «Реала» Лука Модрич высказался о сопернике перед полуфиналом чемпионата мира:

Аргентина – это топ-команда. Мы постараемся провести лучший матч турнира, лучший матч в нашей жизни. Надеюсь, этого хватит, чтобы пройти в финал.

Перед отъездом на чемпионат мира мы в раздевалке «Реала» болтали, и я сказал им: «Остерегайтесь Хорватии». Я видел, что у нашей сборной есть опыт, а молодые игроки добавили ей мастерства и энергии.

То, что мы снова вышли в полуфинал, впечатляет. Наша сборная творит невероятные вещи. Я верил, что Хорватия способна на что-то подобное. Здорово, что спустя четыре года мы снова сыграем в полуфинале.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 15:29
Главное что бы хорваты опять поимели аргов
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:49
Теперь Лука главное не в том , что сыграете в полуфинале, а как сыграете!
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