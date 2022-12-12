Модрич: «Здорово, что спустя четыре года мы снова сыграем в полуфинале»

Полузащитник сборной Хорватии и «Реала» высказался о сопернике перед полуфиналом чемпионата мира:

Аргентина – это топ-команда. Мы постараемся провести лучший матч турнира, лучший матч в нашей жизни. Надеюсь, этого хватит, чтобы пройти в финал.

Перед отъездом на чемпионат мира мы в раздевалке «Реала» болтали, и я сказал им: «Остерегайтесь Хорватии». Я видел, что у нашей сборной есть опыт, а молодые игроки добавили ей мастерства и энергии.

То, что мы снова вышли в полуфинал, впечатляет. Наша сборная творит невероятные вещи. Я верил, что Хорватия способна на что-то подобное. Здорово, что спустя четыре года мы снова сыграем в полуфинале.