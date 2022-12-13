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«Торпедо» может усилиться бывшим нападающим ЦСКА

сегодня, 13:53

«Торпедо» хочет приобрести права на нападающего тульского «Арсенала» Кирилла Панченко, однако «оружейники» не спешат расставаться с футболистом.

«Автозаводцы» хотят усилить линию атаки перед началом второй части сезона РПЛ, Панченко является одним из приоритетных вариантов для этого. «Арсенал» идет на 6-м месте в Первой Лиге и стремится вернуться в элиту отечественного футбола, в клубе рассчитывают на Панченко. В текущем сезоне футболист забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи в 19 матчах.

«Торпедо» замыкает таблицу РПЛ (6 очков).

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Все комментарии
AlVi77
AlVi77
сегодня в 16:05
Лучше бы быстроного Вагнера позвали
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 15:46
Так себе усиление, сомнительно-относительное)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:53
И что это за усиление, для ФНЛ .
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:26
Бывший нападающий ЦСКА, а игрок Арсенала, которого хочет приобрести Торпедо). Ладно. +ЦСКА).
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:09, ред.
Ну а что, Кирюха нормальный, такой, нападающий!
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