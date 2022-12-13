«Торпедо» может усилиться бывшим нападающим ЦСКА

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сегодня, 13:53

«Торпедо» хочет приобрести права на нападающего тульского «Арсенала» , однако «оружейники» не спешат расставаться с футболистом.

«Автозаводцы» хотят усилить линию атаки перед началом второй части сезона РПЛ , Панченко является одним из приоритетных вариантов для этого. «Арсенал» идет на 6-м месте в Первой Лиге и стремится вернуться в элиту отечественного футбола, в клубе рассчитывают на Панченко. В текущем сезоне футболист забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи в 19 матчах.