«Фламенго» выкупит Айртона у «Спартака»

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сегодня, 06:19

Защитник «Спартака» станет полноценным футболистом «Фламенго».

Утверждается, что до конца декабря бразильский клуб выкупит 25-летнего игрока у «Спартака» за 7 млн евро и подпишет с ним 4-летний контракт.