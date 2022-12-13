«Фламенго» выкупит Айртона у «Спартака»

Защитник «Спартака» Айртон станет полноценным футболистом «Фламенго».
Утверждается, что до конца декабря бразильский клуб выкупит 25-летнего игрока у «Спартака» за 7 млн евро и подпишет с ним 4-летний контракт.
Защитник «Спартака» Айртон станет полноценным футболистом «Фламенго».
Утверждается, что до конца декабря бразильский клуб выкупит 25-летнего игрока у «Спартака» за 7 млн евро и подпишет с ним 4-летний контракт.
Айртона брали за 6 млн, а в свете сегодняшних реалий продать его за 7 лямов - невероятная удача. Тем более бразильцам, которые вечно без денег и клянчат скидку )))
Айртона брали за 6 млн, а в свете сегодняшних реалий продать его за 7 лямов - невероятная удача. Тем более бразильцам, которые вечно без денег и клянчат скидку )))