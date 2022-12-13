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«Фламенго» выкупит Айртона у «Спартака»

сегодня, 06:19

Защитник «Спартака» Айртон станет полноценным футболистом «Фламенго».

Утверждается, что до конца декабря бразильский клуб выкупит 25-летнего игрока у «Спартака» за 7 млн евро и подпишет с ним 4-летний контракт.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 09:31
Всё правильно. Он не собирался возвращаться. А так хоть прибыль какую то поимеют, другого игрока купят.
makkie
makkie
сегодня в 09:30
Если это правда, то шикарно!
Айртона брали за 6 млн, а в свете сегодняшних реалий продать его за 7 лямов - невероятная удача. Тем более бразильцам, которые вечно без денег и клянчат скидку )))
rhskmz
rhskmz
сегодня в 08:42
Вот и в России вырастают бразильцы !
ОПС
ОПС
сегодня в 07:47
Это хорошо. Пусть радует своей игрой Бразилию.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:31
В нынешней ситуации вполне хороший расклад для красно-белых. На вырученные деньги можно и другого игроко купить
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:06
Если это правда, то это к хорошо, Айртон вроде как и не хотел назад. "Оторваный ламоть"- а тут ещё и компенсация.
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