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сегодня, 10:15

Защитник ЦСКА может перейти в «Зенит».

Футболист на данный момент находится в процессе переговоров с «армейцами» по новому контракту, однако к общему мнению стороны пока не пришли. Клуб из Санкт-Петербурга внимательно следит за ситуацией. Если футболист не сможет договориться с москвичами, то «Зенит» обратится по поводу трансфера. Клубы между собой на данный момент не контактировали. Агент Дивеева Олег Ерёмин заявил, что ему не известно об интересе «Зенита» к игроку.