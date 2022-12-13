Защитник ЦСКА может перейти в «Зенит»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может перейти в «Зенит».
Футболист на данный момент находится в процессе переговоров с «армейцами» по новому контракту, однако к общему мнению стороны пока не пришли. Клуб из Санкт-Петербурга внимательно следит за ситуацией. Если футболист не сможет договориться с москвичами, то «Зенит» обратится по поводу трансфера. Клубы между собой на данный момент не контактировали. Агент Дивеева Олег Ерёмин заявил, что ему не известно об интересе «Зенита» к игроку.
Соглашение Дивеева и ЦСКА действует до лета 2024 года, трансферная стоимость защитника составляет 6 миллионов евро.
https://youtu.be/MVDmfXomG18