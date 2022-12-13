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Защитник ЦСКА может перейти в «Зенит»

сегодня, 10:15

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может перейти в «Зенит».

Футболист на данный момент находится в процессе переговоров с «армейцами» по новому контракту, однако к общему мнению стороны пока не пришли. Клуб из Санкт-Петербурга внимательно следит за ситуацией. Если футболист не сможет договориться с москвичами, то «Зенит» обратится по поводу трансфера. Клубы между собой на данный момент не контактировали. Агент Дивеева Олег Ерёмин заявил, что ему не известно об интересе «Зенита» к игроку.

Соглашение Дивеева и ЦСКА действует до лета 2024 года, трансферная стоимость защитника составляет 6 миллионов евро.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:09
Бабки сулят....))). А там на скамеечку вместе с бакаем
Futurista
Futurista
сегодня в 12:23, ред.
Клуб из Санкт-Петербурга внимательно следит за ситуацией...

w1345ds
w1345ds ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 12:01
Я вас разочарую, если даже Зенит упразднят, тарифы на газ все равно вырастут.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:14
В фк ЗЕНИТ зарплата будет выше, а значит - жди повышение тарифов на газ для населения..
Kolenok
Kolenok
сегодня в 11:02
На лавку к Бакаеву!
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 10:41
в Чистякова уже не верят
lotsman
lotsman ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 10:32
Ну Дивеев, допустим, не ваш. Вы его сами из Уфы увели, своих то нету. Как и Локомотив сейчас пытается из Крылышек троих увести. Да и на НАШЕГО Кругового глаз положили.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 10:31
Мечтать не вредно, что Зенит бабла отвалит. Но таких защитников оставьте себе.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:20
Снова побираются своих то нет.
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