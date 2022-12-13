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В ЦСКА высказались о возможном переходе Дивеева в «Зенит»

сегодня, 12:54

Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям ЦСКА, высказался о возможном переходе защитника «армейцев» Игоря Дивеева в стан «Зенита».

Обычный для таких ситуаций вброс. Нет сомнений в том, что Игорь очень сильный и востребованный футболист, но говорить о том, что нам «не удаётся договориться» нельзя. Ещё вскоре после полученной травмы клуб инициировал переговоры о продлении контракта. Как это обычно бывает, переговорный процесс состоит из нескольких этапов и требует времени.

В ближайшее время запланирована встреча с агентом футболиста Олегом Ереминым. Клуб в лице руководства и тренерского штаба очень рассчитывает на Игоря. Мы ждём его скорейшего возвращения на поле и, безусловно, намерены достичь соглашения о продлении контракта.

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Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:12
Время очень много и уток будет еще ооочень много.....Но все равно интересно читать. На безрыбье и рак рыба...)
fvfb8fyh43qt
fvfb8fyh43qt
сегодня в 12:59
Агент Дивеева может распускать эти слухи.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:58
Таких вбросов от журналистов ещё много будет.
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