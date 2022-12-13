В ЦСКА высказались о возможном переходе Дивеева в «Зенит»

Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям ЦСКА , высказался о возможном переходе защитника «армейцев» в стан «Зенита».

Обычный для таких ситуаций вброс. Нет сомнений в том, что Игорь очень сильный и востребованный футболист, но говорить о том, что нам «не удаётся договориться» нельзя. Ещё вскоре после полученной травмы клуб инициировал переговоры о продлении контракта. Как это обычно бывает, переговорный процесс состоит из нескольких этапов и требует времени.

В ближайшее время запланирована встреча с агентом футболиста Олегом Ереминым. Клуб в лице руководства и тренерского штаба очень рассчитывает на Игоря. Мы ждём его скорейшего возвращения на поле и, безусловно, намерены достичь соглашения о продлении контракта.